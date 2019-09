ZSSK dosiahla v auguste vyššie tržby ako pred zavedením bezplatnej prepravy

V auguste 2019 sa tržby národného dopravcu vyšplhali na 9,1 milióna eur, je to najviac od roku 2014



ZSSK za obdobie január – august 2019 prepravila dosiaľ najviac cestujúcich a svojimi vlakmi najazdila najväčší počet vlakokilometrov



Ceny cestovných dokladov sa nemenili od roku 2011



Internetový predaj cestovných dokladov medziročne narástol viac ako dvojnásobne



Hitparáda TOP 5 mesiacov v predaji ZSSK od roku 2014







Poradie

1.

2.

3.

4.

5.







*

*

**

*

**





Mesiac

8/2019

7/2019

8/2014

7/2018

7/2014





Tržby (v mil. eur)

9,100

8,531

8,491

8,401

8,360







*po zavedení bezplatnej prepravy

**pred zavedením bezplatnej prepravy









1 – 8/2014

1 – 8/2015

1 – 8/2016

1 – 8/2017

1 – 8/2018

1 – 8/2019





Tržby (v mil. eur)

61,535

47,734

45,655

54,417

56,857

60,566







Zrealizované a plánované investície (všetko s klimatizáciou) súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku v celkovom objeme cca 383 mil. eur:



celkový objem: 160 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2020 – 2022



nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský samosprávny kraj)





celkový objem: 77 miliónov eur



predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (3 ks DMJ sú už v prevádzke)



nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický samosprávny kraj)





celkový objem: 38,8 milióna eur



predpokladané dodanie: grafikon 2020/2021



nasadzovanie: regionálna doprava (Vysoké Tatry)





celkový objem: cena za 1 ks cca 1,89 milióna eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (17 ks nových vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: cena za 1 ks = 748 500 eur



predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (19 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)





celkový objem: 3,5 milióna eur (predpokladané náklady za 1 ks = 100-tisíc eur)



dodanie: zákazka má byť hotová do konca roka 2019 (30 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)



nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)



Ako pracuje ZSSK









2014

2015

2016

2017

2018





Hospodársky výsledok (tis. €)

-6 379

-5 889

-5 152

-4 045

6





Tržby z prepravy (tis. €)

89 615

70 218

69 299

80 733

84 330





Tržby z prepravy/vlakokilometre

2,91

2,20

2,20

2,47

2,51





Celkový počet prepravených cestujúcich

47 287 894

57 274 910

65 605 732

72 473 077

73 807 854





Platiaci cestujúci

44 573 553

32 657 833

38 923 731

45 720 762

46 514 947





Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu

2 714 341

24 617 077

26 682 001

26 752 315

27 292 907





Cestujúci vlakmi InterCity

647 294

314 634

24 709

705 684

791 695





Imobilní cestujúci, ktorí využili asistenciu

1 147

1 808

2 036

2 472

2 702





Bicykle

83 048

105 667

132 993

149 726

164 320





Vozidlá (autá, motorky,…)

16 386

15 684

17 290

19 693

20 422





Kuriérske zásielky

1 343

1 330

1 253

1 294

1 356





Psy

47 704

50 462

51 935

53 994

56 699





Celkový počet vypravených vlakov

516 279

524 343

529 550

526 944

544 364





Vlakokilometre

30 791 181

31 855 984

31 477 066

32 640 950

33 649 149





Osobokilometre

2 503 987 902

3 081 246 834

3 193 721 688

3 759 923 848

3 815 146 560





Zamestnanci

5 841

5 949

5 924

5 952

5 877





Priemerná mzda

912,58

956,25

990,50

1 038,22

1 117,64





Medziročný nárast mzdy

2,92 %

4,79 %

3,58 %

4,82 %

7,65 %





Inflácia

-0,1 %

-0,3 %

-0,5 %

1,4 %

2,5 %







18.9.2019 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaznamenala v auguste 2019 nový rekord. Národný dopravca dosiahol v tomto mesiaci najvyššie tržby od zavedenia bezplatnej prepravy (17. 11. 2014). Tie sa vyšplhali až na 9,1 mil. eur. Aj v porovnaní s druhým najsilnejším mesiacom (júl 2019) predstavuje toto číslo takmer 7 % (+6,67 %), oproti najslabšiemu mesiacu (február 2019) je to až takmer 49 % nárast (+48,96 %). Štatisticky ide o najlepšie výsledky po zavedení bezplatnej prepravy.V hodnotení mesiacov január – august dosiahol národný dopravca v tomto roku doteraz najlepšie výsledky v počte prepravených cestujúcich (51,005 mil. prepravených cestujúcich) a zároveň vlaky ZSSK najazdili za toto obdobie aj najviac vlakokilometrov (22,952 mil. vlkm). Čo sa týka samotných tržieb, tento rok predstavuje dôležitý míľnik, pretože za mesiace január – august 2019 zaznamenala ZSSK najvyššie čísla od zavedenia bezplatnej prepravy (60,566 mil. eur).Národný dopravca sa môže pochváliť takýmito vysokými číslami vďaka kontinuálnemu rastu v počte prepravených pasažierov, ktorý sa dostáva do kulminačného bodu z pohľadu možností infraštruktúry na najvyťaženejších tratiach a kapacity a počtu mobilných prostriedkov.Najväčším lákadlom pre cestujúcich, a tým pádom aj najviac zárobkové sú už dlhodobo trate diaľkovej dopravy, konkrétne Bratislava – Žilina – Košice, Košice – Žilina – Praha a Štúrovo – Bratislava – Praha.hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.dodáva Filip Hlubocký.Medzi cestujúcimi ZSSK sa ujal aj nákup cestovných lístkov cez elektronické médiá (internet, mobilná aplikácia Ideme vlakom na Androide a iOS). Pre porovnanie, kým v auguste 2018 sa cez online kanály predalo 12,04 % všetkých dokladov, v auguste 2019 tento predaj stúpol o viac ako 100 % na 27,76 %.ZSSK naposledy zvyšovala ceny cestovných lístkov (okrem komerčných IC vlakov) v roku 2011. Pre porovnanie, priemerná mzda na Slovensku v roku 2011 bola 786 €, v roku 2019 je to 1 063 €.Inzercia