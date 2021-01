ZSSK nezaradí reštauračné vozne do konca januára

EN 476/456 priame vozne Budapest Kel. – Bratislava hl.st. – Praha hl. n., Budapest Kel. – Bratislava hl.st. – Warszawa Wsch. nebudú vedené do 25./26. 3. 2021 a vozne Budapest Kel. – Bratislava hl.st. – Berlin Charlottenburg nebudú vedené do 23./24. 3. 2021.



EN 457/477 priame vozne Praha hl. n. – Budapest Kel.; Berlin Charlottenburg – Budapest Kel.; Warszawa Wsch – Budapest Kel. nebudú vedené do 24./25. 3. 2021.



21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje cestujúcej verejnosti, že z dôvodu pretrvávajúcej pandémie, obmedzení a znižovania mobility obyvateľstva ona i jej partneri predlžujú prijaté opatrenia.Aj naďalej nebudú radené reštauračné vozne na relácií Košice – Žilina – Bratislava hl. st. vo vlakoch R 6xx (tzv. šesťstovkové rýchliky) a vo vlakoch 700, 702, 704, 717, 719, 764, 767, 17764, 1763. Takisto tu nebude možnosť zakúpiť si občerstvenie či nápoje. Predpokladáme, že opätovne nasadiť reštauračné vozne by sme mohli postupne od 1. 2. 2021. Reštauračné služby vo vlakoch rjx 160/167 Bratislava hl. st. – Viedeň/Zürich sú poskytované v plnom rozsahu.V medzištátnej doprave prichádza pri vlakoch EN 476/477 s priamymi vozňami do destinácií Praha/Berlín/Varšava k predĺženiu mimoriadneho obmedzenia priamych vozňov nasledovne:Vlak bude v uvedenom období zostavený len so skupiny vozňov na relácii Budapest Kel. – Bratislava hl.st. – Břeclav a opačne.Za znížený komfort sa ZSSK ospravedlňuje, všetky aktuálne informácie pravidelne zverejňuje aj na svojom webe: https://www.zssk.sk/koronavirus/ Informačný servis