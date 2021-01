ZSSK obmedzí dopravu na tratiach Trnava – Bratislava a Trnava – Kúty

Vyťaženie dotknutých vlakov je od 10 % do 40 % ich kapacity. Oproti roku 2020 tu klesol počet cestujúcich o 70 %



70 % oslovených zamestnancov ZSSK sa chce zúčastniť očkovania proti COVID-19, ZSSK žiada ministerstvo dopravy o výnimku pre rušňovodičov a vlakvedúcich









Zoznam vlakov, ktoré nebudú premávať od 27. 1. 2021 až do odvolania (pracovné dni)

2605 Kúty 06:01 Trnava 07:24 2620 Trnava 14:11 Kúty 15:30 2623 Kúty 14:33 Trnava 16:01 2624 Trnava 16:11 Kúty 17:30 2640 Senica 05:52 Kúty 06:25 2641 Kúty 21:33 Senica 22:00 3804 Trnava 06:25 Bratislava-Nové Mesto 07:12 3806 Trnava 07:30 Bratislava-Nové Mesto 08:17 3808 Trnava 08:25 Bratislava-Nové Mesto 09:12 3809 Bratislava-Petržalka 07:23 Trnava 08:25 3810 Trnava 09:29 Bratislava-Nové Mesto 10:22 3811 Bratislava-Nové Mesto 08:39 Trnava 09:25 3812 Trnava 10:25 Bratislava-Nové Mesto 11:12 3813 Bratislava-Nové Mesto 09:39 Trnava 10:25 3814 Trnava 11:29 Bratislava-Nové Mesto 12:22 3815 Bratislava-Nové Mesto 10:39 Trnava 11:25 3816 Trnava 12:25 Bratislava-Nové Mesto 13:12 3817 Bratislava-Nové Mesto 11:32 Trnava 12:22 3818 Trnava 13:25 Bratislava-Nové Mesto 14:12 3819 Bratislava-Nové Mesto 12:39 Trnava 13:25 3820 Trnava 14:25 Bratislava-Nové Mesto 15:12 3821 Bratislava-Nové Mesto 13:39 Trnava 14:25 3822 Trnava 15:25 Bratislava-Nové Mesto 16:12 3823 Bratislava-Nové Mesto 14:39 Trnava 15:25 3824 Trnava 16:25 Bratislava-Nové Mesto 17:12 3825 Bratislava-Nové Mesto 15:39 Trnava 16:25 3826 Trnava 17:25 Bratislava-Nové Mesto 18:12 3827 Bratislava-Nové Mesto 16:39 Trnava 17:25 3828 Trnava 18:25 Bratislava-Nové Mesto 19:12 3829 Bratislava-Nové Mesto 17:39 Trnava 18:27 3830 Trnava 19:25 Bratislava-Nové Mesto 20:12 3831 Bratislava-Nové Mesto 18:39 Trnava 19:25 3833 Bratislava-Nové Mesto 19:39 Trnava 20:25 4744 Galanta 06:03 Bratislava-Petržalka 07:09

27.1.2021 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že je nútená pozastaviť vedenie 33 osobných vlakov, ktoré premávajú na linke Trnava – Bratislava-Nové Mesto (linka IDS BK S55) a na trati Trnava – Kúty, a to od stredy 27. 1. 2021 až do odvolania.Na traťovom úseku Trnava – Bratislava-Nové Mesto nebude premávať 27 osobných vlakov (Os). V rámci prímestskej dopravy ostane zabezpečený 1-hodinový takt, v čase dopravnej špičky bude zabezpečený 30-minútový takt vlakov pri kombinácii vlakov Os a REX. (V úseku Pezinok – Bratislava zostane v čase dopravnej špičky zachovaný 20-minútový interval spojov.)Na traťovom úseku Trnava – Kúty bude zavedený grafikon v režime ako počas sobôt a dní pracovného pokoja. Počas celého dňa bude zabezpečené železničné spojenie v 2-hodinovom takte, alternatívou spojenia v čase rannej dopravnej špičky bude prímestská autobusová doprava. Obmedzenie sa dotkne 6 vlakov.Vyťaženie dotknutých vlakových súprav ZSSK sa v období 1. 1. – 25. 1. 2021 pohybovalo na úrovni od 10 % do 40 % ich celkovej kapacity. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 ide až o 70 % pokles cestujúcich.ZSSK musela pristúpiť k ďalšiemu obmedzovaniu prímestskej dopravy predovšetkým z dôvodu zvýšenej chorobnosti a karantény prevádzkových zamestnancov ZSSK na pozícii rušňovodič po skríningovom testovaní v období 18. – 25. 1. 2021, aktuálnej vyťaženosti vlakov ZSSK, ako aj naďalej platiaceho lockdownu.ZSSK najskôr obmedzila dopravu 28 osobných vlakov na linke Senec – Bratislava-Petržalka, pričom obmedzenie malo trvať od 12. do 24. 1. 2021. Z dôvodu pretrvávajúcej zhoršenej pandemickej situácie a lockdownu je nutné toto obmedzenie predĺžiť. V súčasnosti realizované obmedzenia dopravy na linke Senec – Bratislava-Petržalka ostávajú teda aj naďalej v platnosti, a to až do odvolania: https://www.zssk.sk/aktuality/po-bratislavskej-mhd-a-sad-obmedzi-pocas-lockdownu-dopravu-na-linke-senec-bratislava-petrzalka-aj-zssk/ . Zároveň dochádza k obmedzeniu ďalšieho vlaku – vlak Os 4744 (Galanta 06:03 – Bratislava-Petržalka 07:09).Aktuálne chýba ZSSK v rámci celého Slovenska 102 rušňovodičov a 91 vlakvedúcich. (Pracoviská Bratislava, Leopoldov a Nové Zámky predstavujú svojou štatistikou až 45 % podiel na celkovej bilancii chýbajúcich zamestnancov.) V súvislosti s vlakovým personálom je kritická situácia predovšetkým na západnom Slovensku. ZSSK realizovala v termíne 5. – 15. 1. 2021 medzi zamestnancami vlastný prieskum ohľadne záujmu o očkovanie na COVID-19. Dotazníka sa zúčastnilo 77 % zamestnancov, pričom až 70 % respondentov prejavilo záujem o očkovanie.ZSSK by veľmi privítala, ak by boli viaceré, pre prevádzku osobnej vlakovej dopravy kľúčové profesie (vrátane rušňovodičov a vlakvedúcich) zaradené už do aktuálnej fázy očkovania, keďže od ich práce doslova závisia milióny cestujúcich, no ich odbornosť znemožňuje nahradiť ich v krátkom čase iným personálom. Aktuálne je väčšina z týchto zamestnancov zaradená pre očkovanie proti COVID-19 až v 10. a 11. fáze.Všetky aktuálne informácie o obmedzeniach v rámci železničnej dopravy nájdete tu: https://www.zssk.sk/koronavirus/ Informačný servis