ZSSK očakáva, že v roku 2018 prepraví 74 miliónov cestujúcich

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predpokladá, že za celý rok 2018 prepraví vo vlakoch 74 miliónov cestujúcich. Znamenalo by to medziročný nárast o 2,1 %.Podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča očakáva ZSSK predovšetkým v druhom polroku tohto roka výraznejší nárast cestujúcich. A to v súvislosti s posilnením dopravy, ktorá nastala od zmeny cestovných poriadkov v júni tohto roku.dodal Kováč pre TASR.Čo sa týka prvého polroka 2018, počet cestujúcich vo vlakoch ZSSK, ktorí využívajú bezplatnú prepravu, medziročne stúpol o 1,6 %. Priemerná prepravená vzdialenosť za toto obdobie pritom dosiahla 52,01 kilometra (km). Znamenalo to medziročný nárast o 1,6 %, keďže v prvom polroku minulého roka sa cestujúci prepravili v priemere na vzdialenosť 51,21 km.uviedol Kováč.V roku 2017 prepravila ZSSK vo vlakoch 72,5 milióna cestujúcich. V porovnaní s rokom 2016 to znamenalo nárast o 10,5 %.