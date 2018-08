Progresívne Slovensko: Únos Vietnamca by mal vyšetrovať Europol

Michal Šimečka, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 7. augusta (TASR) – Strana Progresívne Slovensko (PS) navrhuje posilniť mandát Europolu tak, aby mohol viesť vlastné a nezávislé vyšetrovanie kriminality s celoeurópskym presahom.Podobne ako v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, aj únos vietnamského občana Trinh Xuan Thanha je podľa PS problémom celej Európskej únie (EÚ).uviedol na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave podpredseda PS Michal Šimečka.Podľa strany v kauze únosu ide o celkové ohrozenie povesti Slovenska a bezprecedentné narušenie dôvery a vzťahov s Nemeckom. Šimečkovi sa zdá nepochopiteľné, žeRezort diplomacie by mal podľa PS vyvíjať maximálne úsilie, aby uistil nemeckých partnerov a nemeckú verejnosť, že Slovensko berie prípad vážne a riadne ho vyšetrí.spresnil Šimečka.Progresívni v kauze únosu Vietnamca poukazujú aj na poradcu bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD) Le Honga Quanga. Toho údajne nemeckí vyšetrovatelia podozrievajú, že mohol byť spojkou vietnamskej tajnej služby na Slovensku. Progresívne Slovensko vyzvalo slovenskú diplomaciu, aby sa k celému prípadu postavila čelom. Podľa tvrdení PS celý prípad pôsobí, akoby ministra Lajčáka uniesol bývalý minister Robert Kaliňák (Smer-SD) a rozvoj slovenských zahraničných vzťahov unieslo ministerstvo vnútra.Prezident SR Andrej Kiska v pondelok (6.8.) uviedol, že ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) stratila jeho dôveru a začína ju vnímať ako prekážku vyšetrenia prípadu. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) od Sakovej žiada zabezpečenie nestranného vyšetrovania okolností únosu. Ak by tak nerobila, potom sú na mieste otázky, či by mali ministerku odvolať. Tá nevidí dôvod, aby odstúpila z funkcie. Povedala, že konala v súlade so svojimi kompetenciami. Ministerka postavila mimo službu šéfa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra SR Petra Krajčiroviča a zbaví mlčanlivosti zamestnancov úradu.