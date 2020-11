ZSSK pre zhoršujúcu sa situáciu opäť zatvára svoje Zákaznícke centrá

ZC Bratislava hl. st., Hodžovo námestie, Trnavské mýto;



ZC Košice stanica;



ZC Košice – hlavná ulica;



ZC Humenné;



ZC Prešov;



ZC Poprad;



ZC Liptovský Mikuláš;



ZC Žilina;



ZC Zvolen;



ZC Trnava;



ZC Nové Zámky;



ZC Banská Bystrica.



4.11.2020 (Webnoviny.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pre neustále klesajúci počet prepravených osôb od dnes do piatka 6. 11. 2020 postupne uzavrie všetky Zákaznícke centrá ZSSK. Zákaznícke centrá opäť po dôkladnom zvážení otvorí po uvoľnení dnešných reštriktívnych protipandemických opatrení zameraných na zníženie mobility obyvateľstva.Zákaznícke centrá boli pre mimoriadnu situáciu prvýkrát zatvorené od 16. 3. 2020 viac ako tri mesiace, konkrétne do 18. 6. 2020.Národný dopravca sa týmto krokom snaží chrániť aj svojich zamestnancov, pretože Zákaznícke centrá patria k otvoreným pracoviskám s najvyššou hrozbou možného prenosu koronavírusu COVID-19.ZSSK si takto vytvorí zálohu zamestnancov, ktorí budú môcť nahradiť v prípade výpadku ostatných kolegov v pokladniciach ZSSK v celkovo 133 predajných miestach na Slovensku. V prevádzke zostáva ďalších 74 predajných miest, ktoré sú prevádzkované externými zamestnancami.uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Zoznam dočasne uzatvorených Zákazníckych centier:Zákaznícke centrá budú zatvorené do odvolania, minimálne však do konca novembra.Zároveň oznamujeme, že z uvedených dôvodov sme v pondelok 2. 11. 2020 až do odvolania uzatvorili aj úschovňu batožín na hlavnej stanici v Bratislave.Všetky aktuálne informácie nájdete tu - https://www.zssk.sk/koronavirus/ Od začiatku prepuknutia pandémie v maximálnej možnej miere všetkými prostriedkami zabezpečujeme, aby vlaky spĺňali najvyššie štandardy hygieny a bezpečnosti. Minimálne 1x denne dezinfikujeme nad rámec bežného čistenia (okrem toaliet sa navyše dezinfikujú madlá, tlačidlá, kľučky, odpadkové koše a pod.), 2x týždenne dezinfikujeme naše vozidlá polymérom s účinnosťou 6 – 7 dní, vykonávame aj dezinfekciu ozónom a chlórom, taktiež zabezpečujeme 9x – 12x za hodinu výmenu vzduchu za čerstvý vďaka klimatizácii.Dôležité však je, aby sa zodpovedne k sebe i ostatným správali aj cestujúci. Hoci ZSSK nepožaduje, aby sa cestujúci preukazoval pri pokladni ani pred nástupom do vlaku certifikátom o negatívnom výsledku testu, vyzývame cestujúcich, aby dôsledne dodržiavali všetky protipandemické opatrenia vrátane nosenia rúšok a tiež novej povinnosti mať pri sebe originál certifikátu z víkendového celoplošného testovania pre prípad, že by došlo ku kontrole PZ SR.Podľa posledných štúdií je železničná doprava pri dodržaní minimálnych rozumných opatrení (rúško, čisté ruky...) bezpečná aj počas aktuálnej pandémie (viac info napríklad tu - www.tvnoviny.sk/koronavirus/2007104_nova-studia-skumala-riziko-sirenia-covid-19-vo-vlaku-aka-je-pravdepodobnost-ze-sa-v-nom-nakazime a tu https://www.uitp.org/news/public-transport-is-covid-safe/ ).Informačný servis