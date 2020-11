V Banskobystrickom kraji sa už pripravujú na druhé kolo testovania, zdravotníkov by malo byť dosť

Vedia, do čoho idú

Presné čísla zatiaľ nemajú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.11.2020 (Webnoviny.sk) - V Banskej Bystrici, v Brezne, vo Zvolene a v Detve sa už samosprávy pripravujú na druhé kolo testovania na ochorenie COVID-19 . Nastavený režim 0,7 percenta pozitívne testovaných v prvom kole celoplošného testovania a viac sa v Banskobystrickom kraji týka aj Zvolena, ktorý skončil presne na tejto hranici.Ako pre agentúru SITA potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška, primátorka Lenka Balkovičová sa snažila intervenovať so žiadosťou o prehodnotenie u ministra obrany, ale bez úspechu. Na druhé kolo sa tak už pripravujú aj v tomto okresnom meste.„Pozitívom je, že už vieme aspoň čo sa od nás očakáva a už teraz komunikujem najmä so zdravotníkmi. Väčšina personálneho zabezpečenia z víkendu sa však zapojí aj tento víkend, za čo som veľmi vďačný,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Brezna Tomáš Abel s tým, že podobne ako mesto zvládlo prvé kolo, zvládne aj druhé. Brezno malo v Banskobystrickom kraji počas prvého kola celoplošného testovania najvyššie percento pozitívnych, a to na úrovni 1,21 percenta.Všetko potrebné zabezpečuje aj banskobystrická radnica, hlavne odberné miesta a administratívnych pracovníkov. Potvrdila to pre agentúru SITA hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková „Banská Bystrica doposiaľ nedisponuje presnými číslami a analytickými údajmi testovaných v meste z prvého kola celoplošného testovania na COVID-19. Napriek tomu zabezpečujeme všetko potrebné, aby sa tento víkend mohlo uskutočniť avizované druhé kolo testovania,“ informuje v tlačovej správe radnica s tým, že 68 odberných miest, ako aj režim ich fungovania, ostáva v Banskej Bystrici nezmenený.V Detve, kde bolo percento pozitívnych 1,07 rovnako ako v Banskej Bystrici, by mali byť využité tie isté odberné miesta ako počas uplynulého víkendu. „Zdravotníci z Lučenca, ktorí sa zúčastnili v tímoch v minulom kole, sa už začali hlásiť k nám, lebo tam sa nebude testovať. Mali by sme mať dostatok zdravotníkov,“ povedal pre agentúru SITA hovorca mesta Detva Milan Suja.