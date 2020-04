ZSSK predlžuje platnosť preukazov pre deti do 16 rokov

Deťom do 16 rokov, ktoré majú nárok na zľavnené cestovné na základe veku, sa uznáva preukaz s fotografiou, menom, priezviskom a dátumom narodenia.



Osobám, ktoré dovŕšili vek 16 rokov a sú držiteľmi platnej bezkontaktnej čipovej karty s dopravnou časťou vydanej príslušnou školou v SR, sa pre využitie možnosti zakupovania zľavneného cestovného uznáva táto bezkontaktná čipová karta, a to aj v prípade, keď osoba doposiaľ nebola zaregistrovaná na bezplatnú prepravu.



17.4.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s pretrvávajúcou mimoriadnou situáciou spojenou s novým koronavírusom vláda SR od 1. 4. 2020 pozastavila bezplatnú prepravu pre deti, žiakov a študentov. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto informuje, ako majú postupovať pri uplatňovaní zľavy žiaci, ktorí dovŕšili vek 16 rokov v období od 1. 4. 2020, t. j. odkedy je pozastavená registrácia na bezplatnú prepravu pre žiakov/študentov.Osobám, ktoré dovŕšili vek 16 rokov a sú držiteľmi preukazu ZSSK pre dieťa do 16 rokov, sa pre využitie možnosti zakupovania zľavneného cestovného pre žiakov/študentov uznáva tento preukaz, a to aj napriek tomu, že jeho platnosť skončila po pozastavení registrácie na bezplatnú prepravu, t. j. od 1. 4. 2020 (vrátane). Táto skupina cestujúcich môže využívať zľavnené cestovné pre žiakov/študentov do 30. 6. 2020, resp. do odvolania aktuálneho stavu.Ostatné deti, žiaci a študenti majú aj naďalej možnosť prepravovať sa za príslušné zľavnené (polovičné) cestovné na základe platného preukazu ZSSK na bezplatnú prepravu. Tí, ktorí ho nemajú, svoj nárok preukážu tak, ako to uvádza Prepravný poriadok ZSSK:Pre všetkých ostatných cestujúcich, na ktorých sa nevzťahujú vyššie uvedené podmienky, platí, že im nateraz neprináleží zľavnené cestovné pre žiakov a študentov, avšak ZSSK im poskytuje možnosť registrácie pre využitie zľavy JUNIOR RAILPLUS.Podrobné informácie nájdete tu:Informačný servis