Matovič si vypočul ekonómov, ale nový ekonomický krízový štáb ešte žiadne závery nepriniesol

Epidemiológovia vs ekonómovia

Na stretnutí bol aj Sulík

17.4.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič si vypočul názory popredných slovenských ekonómov. V piatok totiž zasadal nový ekonomický krízový štáb, ktorý má poskytnúť ich pohľad na ekonomické dopady pandémie a má taktiež pomôcť formulovať opatrenia, ktoré v tejto situácii môžu hospodárstvu pomôcť. Konkrétne závery však zatiaľ tento štáb nepriniesol. Stretávať sa však má aj naďalej.Podľa predsedu vlády však má práve toto zoskupenie ekonomických expertov pomôcť udržať slovenskú ekonomiku v kondícii, ale zároveň priniesť cenné rady, aby naše hospodárstvo dokázalo po ukončení pandémie nabrať dostatočnú silu."Som tomu rád, že sme sa pozerali na slovenskú ekonomiku nie len z pohľadu z úzkej optiky dnešnej koronakrízy, ktorá samozrejme ekonomiku devastuje, ale aj vizionársky do budúcna," povedal po stretnutí Matovič.Ekonómovia podľa predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivana Šramka na tomto stretnutí dostali dobrý priestor na diskusiu.Išlo však iba o úvodné stretnutie a predpokladá, že nasledujúce stretnutia krízového štábu už bude mať štrukturovanejší obsah a naplní očakávania."Považujeme za veľmi dôležité, aby boli na jednej strane rešpektované požiadavky a názory epidemiológov, ale je nevyhnutné, aby boli rešpektované a počúvané aj názory ekonómov. Veľmi ma teší, že to bude pravidelný formát. Dúfajme, že to nebude trvať príliš dlho," dodal Šramko.Členmi ekonomického štábu, ktorého zriadenie len tento týždeň oznámil premiér Matovič, sú okrem predstaviteľov vlády napríklad aj zástupcovia rozpočtovej rady, centrálnej banky, útvaru hodnoty za peniaze, či ekonómovia z neziskových organizácií.Piatkového rokovania sa zúčastnil aj minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý pôvodne avizoval zriadenie podobného štábu pod jeho rezortom hospodárstva.Od tohto nápadu napokon ustúpil po tom, čo ho s ohlásením štábu pod Úradom vlády SR predbehol premiér Igor Matovič.