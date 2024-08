ZSSK prináša výhodné a ekologické cestovanie aj pre firmy

Ročný lístok do všetkých vlakov ZSSK poslúži do práce a na služobné cesty či za zábavou



MAXI KLASIK – Cenník:







Typ lístka

1. trieda v eur

2. trieda v eur





Prenosný

1 120

960





Neprenosný

1 060

850







16.8.2024 (SITA.sk) -Hľadáte pružné, ekologické a ekonomicky výhodné riešenie pre cestovanie vašich zamestnancov? Vsaďte na MAXI KLASIK Železničnej spoločnosti Slovensko! Sieťový cestovný lístok je ideálny pre firmy, ktoré chcú svojim zamestnancom ponúknuť unikátny benefit.S MAXI KLASIK môžu zamestnanci pohodlne cestovať do práce a späť na akúkoľvek cestu po Slovensku a zároveň prispievať k ochrane životného prostredia. Rovnako je produkt vhodný aj ako benefit na cestovanie mimo služobných ciest. Vyberte si prenosný variant lístka, ktorý môžu využívať viacerí pracovníci alebo ich členovia rodiny.Investícia do prenosného lístka MAXI KLASIK sa vyplatí. Tento produkt prináša značné úspory a komfort pre firmy a ich zamestnancov.Stačí navštíviť najbližšiu pokladňu ZSSK s preukazom totožnosti alebo IČO firmy. Hneď po zakúpení môžete začať využívať váš MAXI KLASIK. Plastový nosič vám ZSSK doručí na vybrané výdajné miesto. Pre firmy je možnosť vystavenia faktúry.Neprenosný MAXI KLASIK je viazaný na konkrétneho držiteľa. Tento lístok je ideálny pre jednotlivcov, ktorí pravidelne cestujú vlakom. Neprenosný lístok tiež ponúka bezplatné miestenky do 1. triedy a výhodné ponuky u zmluvných partnerov ZSSK Objednajte si Prenosný MAXI KLASIK ešte dnes a prispejte k efektívnosti vašej spoločnosti, ale aj udržateľnej budúcnosti! Viac informácií získate na stránke ZSSK v sekcii MAXI KLASIK Informačný servis