ZSSK reaguje na útok nožom vo vlaku, hľadá riešenia na zvýšenie bezpečnosti svojich cestujúcich

Bezpečnosť je prvoradá

Obrovská vďaka spolucestujúcim

Vlak v jazde nepokračoval

3.11.2023 (SITA.sk) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) si vie predstaviť a privítala by posilnenie spolupráce s políciou. Aktuálne analyzuje ako ešte lepšie zaistiť komfort a bezpečnosť svojich cestujúcich.Národný vlakový osobný dopravca to potvrdil pre agentúru SITA v súvislosti s násilným prípadom, keď zrejme závislý a chorý cestujúci v stredu večer z neznámeho dôvodu nožom napadol a zranil inú cestujúcu vo vlaku v Spišskej Novej Vsi.ZSSK vyzýva všetkých cestujúcich, aby neboli ľahostajní a dali vlakvedúcemu na non-stop linku 18 188, alebo polícii, hneď vedieť, ak vidia, že sa vo vlaku deje niečo zlé. ZSSK tvrdí, že bezpečnosť v jej vlakoch je pre ňu prvoradá.„Napriek tragickému ohrozeniu života cestujúceho v tomto prípade reagovali ukážkovo všetci - rýchla polícia i duchaplní vlakvedúci a cestujúci. Agresívneho cestujúceho spacifikovali cestujúci priamo vo vlaku a následne zadržaného páchateľa odovzdali polícii v stanici Spišská Nová Ves,“ priblížil Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK.Zranenú cestujúcu aj vďaka rýchlej reakcii vlakového personálu ošetrili a následne previezli do nemocnice.„V prvom rade sa tešíme, že naša zranená cestujúca nie je v ohrození života. Prajeme jej skoré uzdravenie. Samozrejme, obrovská vďaka patrí hrdinom - spolucestujúcim, ktorým nebol ľahostajný osud ich spolucestujúcej, a zakročili, keď spozorovali ohrozovanie na živote a páchateľa do príchodu políciu zadržali,“ uviedol Drevický. Železničiari sa im chcú osobne poďakovať a žiadajú ich, aby sa ozvali.„Hrdí sme aj na našich vlakvedúcich, ktorí situáciu aktívne riešili a ako poskytli prvú pomoc zranenej cestujúcej. Vďaka dobrým a empatickým ľuďom je páchateľ v rukách polície a zranená cestujúca ošetrená a v stabilizovanom stave,“ poznamenal zástupca dopravcu.Rýchlik Tatran z Košíc do Žiliny po príchode do stanice Spišská Nová Ves a násilnom čine v stredu večer v ďalšej jazde nepokračoval. ZSSK ho odriekla v úseku Spišská Nová Ves - Žilina z dôvodu vyšetrovania udalosti privolaným kriminalistickým technikom a zadržania vozňa na ďalšie vyšetrenie.„Zvyšní cestujúci z rýchlika boli prepravení inými vlakmi,“ vrátil sa k udalosti Drevický. Na otázku, či nejako odškodnia študentku, obeť útoku, odvetil: „Podľa toho, čo dnes vieme, išlo o náhodný útok, ktorý by sa mohol odohrať hocikde a neevidujeme pochybenie nikoho z našich ľudí. Preto odškodnenie z našej strany v tejto chvíli nepredpokladáme“.