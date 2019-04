ZSSK vypraví cez Veľkú noc 2 mimoriadne rýchliky a 18 vlakov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) – Vo veľkonočnom období Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilní dopravu v súvislosti s očakávaným nárastom cestujúcich. Vypraví dva mimoriadne rýchliky a 18 posilových vlakov.ZSSK tak podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča od stredy 17. apríla do utorka 23. apríla vypraví celkom 20 vlakov. Pôjde o dva vlaky SuperCity, sedem rýchlikov, osem regionálnych rýchlikov a tri regionálne expresy.dodal Kováč.Mimoriadne rýchliky pôjdu medzi hlavným mestom a Košicami. V stredu 17. apríla bude vypravený vlak s odchodom o 13.49 h z Bratislavy smerujúci do Košíc. V utorok 23. apríla zasa vyrazí vlak v opačnom smere o 14.14 h. Oba budú zostavené z desiatich vozňov druhej triedy.Vlak EuroCity (EC), ktorý vyrazí vo štvrtok 18. apríla o 17.50 h z Prahy do Bratislavy, je už podľa údajov ZSSK obsadený na 100 %. Vysokú obsadenosť, až 99 %, hlási stredajší aj štvrtkový InterCity (IC) vlak z Viedne do Košíc.Nad 90 % sú už obsadené aj viaceré vlaky smerujúce z Bratislavy do Košíc. IC vlak s odchodom vo štvrtok o 11.59 h z hlavného mesta je obsadený na 92 % a ďalší, s plánovaným odchodom o 18.01 h, hlási obsadenosť 96 %. Rýchlik, ktorý vyráža smerom do Košíc v piatok ráno o 8.13 h, je obsadený na 94 %.