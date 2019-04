Nemecká vláda pravdepodobne výrazne zhorší odhad rastu ekonomiky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. apríla (TASR) - Nemecká vláda s veľkou pravdepodobnosťou na budúci týždeň výrazne zhorší odhad rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku. Uviedol to v piatok zdroj z nemeckej vlády.Zdroj tak potvrdil informácie, ktoré skôr zverejnil nemecký týždenník Der Spiegel. Ten informoval o plánoch vlády skresať prognózu rastu v tomto roku pre zhoršovanie vývoja exportu, čo je dôsledkom konfliktov Spojených štátov s obchodnými partnermi.Tak ako Der Spiegel, aj zdroj z nemeckej vlády uviedol, že ministerstvo hospodárstva by na budúci týždeň malo zverejniť odhad rastu ekonomiky v tomto roku na úrovni 0,5 %. To je výrazné zhoršenie prognózy, keďže v januári ešte vláda očakávala rast na úrovni 1 %. Vedúce ekonomické inštitúty najnovšie odhadujú tohtoročný rast hospodárstva na úrovni 0,8 %.Oznámenie ministerstva sa očakáva v stredu 17. apríla. V rámci neho by malo zároveň zverejniť aj odhad na rok 2020. Ako zdroj uviedol, minister hospodárstva Peter Altmaier by mal stanoviť prognózu budúcoročného rastu na úrovni 1,5 %.Medzitým ministerstvo hospodárstva v piatok uviedlo, že nemecký výrobný sektor sa z ťažkostí ešte nedostal, dá sa však predpokladať, že iné sektory hospodárstva to dokážu v 1. kvartáli vykompenzovať.Podľa ministerstva vplyv mimoriadnych faktorov (problémy súvisiace so zavedením nových testov emisií a pre sucho nízka hladina Rýna) postupne klesá, čo sa priaznivo odrazí na ďalšom vývoji produkcie. Napriek tomu bude produkcia na tom výrazne horšie než v porovnateľnom období 1. polroka minulého roka. K rizikám pre nemeckú ekonomiku ministerstvo opätovne zaradilo obchodné spory a neistotu v súvislosti s odchodom Británie z Európskej únie.