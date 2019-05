ZSSK vypraví mimoriadny vlak z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Brezová pod Bradlom 2. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika v sobotu (4. 5.) mimoriadny vlak do Brezovej pod Bradlom. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.informoval hovorca ZSSK.Vlak zo stanice Bratislava hlavná stanica bude vypravený o 6.45 h a bude stáť v staniciach Bratislava-Vinohrady, Trnava, Jablonica, Hradište pod Vrátnom s príchodom do Brezovej pod Bradlom o 9.06 h. Z Brezovej pod Bradlom bude vypravený o 19.03 h s plánovaným príchodom 21.24 h do Bratislavy.uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.