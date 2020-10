ZSSK vysadla na bicykle, aby pomohla zachrániť svet

Národný dopravca získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži Do práce na bicykli 2020



Zamestnanci ZSSK najazdili bicyklom 24 176,85 km a ušetrili 35 869,22 kg CO2











Slovensko

ZSSK





Najazdené km na bicykli

929 601,15 km

24 176,85 km





Najazdené km na 1 účastníka

110,77 km

71,95 km





Registrované tímy

2 553

102





Registrovaní účastníci

8 392

336





Jazdy na bicykli

135 750

3 615





Ušetrené CO2

297 268,76 kg

35 869,22 kg







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.10.2020 (Webnoviny.sk) -Švédka Greta Thunbergová najprv sama štrajkovala pred parlamentom, avšak onedlho už rečnila na klimatickej konferencii OSN, stretla sa s pápežom, pochválil ju dalajláma, získala ocenenie Amnesty International a nominovali ju na Nobelovu cenu za mier. No nielen mladí ľudia žijúci v zahraničí si uvedomujú, že klíme môžeme pomôcť iba výrazným znížením emisií skleníkových plynov. Jasným dôkazom, že Slovákom na planéte záleží, je aj ich účasť v celonárodnej kampani Do práce na bicykli (DPNB) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa do DPNB zapojila aj tento rok. Celkovo 336 súťažiacich v rámci 102 tímov precestovalo celkom 201 470,56 km, z toho na bicykli najazdilo 24 176,85 km. Vďaka všetkým zapojeným účastníkom, ktorí na cestu do práce a z práce využili bicykel, elektrobicykel, kolobežku, korčule, vlak, MHD či pešiu chôdzu, národný dopravca zachránil planétu od takmer 36 ton CO2 (35 869,22 kg ušetreného CO2). O tom, že ZSSK je ekologický dopravca, a to nielen, čo sa týka vlakovej dopravy, ale aj zmýšľania všetkých svojich zamestnancov, svedčí aj fakt, že sa v rámci všetkých spoločností na celonárodnej úrovni umiestnila na 1. mieste.uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.V termíne 1. – 30. 9. 2020 sa uskutočnil už 7. ročník DPNB. Najväčšia kampaň podporujúca rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku sa niesla v duchu hesla Zachráňme svet. Hoci tentoraz sa DPNB z dôvodu pandémie koronavírusu neuskutočnila v máji, práve cyklodoprava sa v tomto náročnom období ukázala ako najúčinnejší spôsob dopravy.píše sa na stránke DPNB.Národný dopravca sa do DPNB 2020 zapojil aj ako partner a do súťaže venoval 3 polročné neprenosné sieťové lístky MAXI KLASIK v hodnote 600 eur. Motivovať však chcel aj svojich zamestnancov, ktorí mohli získať poukážky na nákup v špecializovanej športovej predajni, platený deň voľna, cyklofľaše v limitovanej edícii či 600 l vody pre víťazný odborný útvar.DPNB 2020 v číslach:Informačný servis