Celoplošné testovanie na COVID-19 je podľa Fica závažná vec. Gröhling povedal, pre koho je to dôležité

Test by mal byť bezplatný

Kotlebovci odmietajú testovanie aj zastrašovanie armádou

19.10.2020 - Ak experti po vážnej diskusii povedia, že plán celoplošného testovania obyvateľov Slovenska na koronavírus krajine pomôže, tak opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) tento návrh podporí.V pondelkovej relácii Braňo Závodský naživo rádia Expres to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. V tejto súvislosti očakáva, že v utorok 20. októbra v Národnej rade SR vystúpi niektorý člen vlády s bližšími informáciami.„Je to závažná vec, preto k tomu vyžadujeme širokú diskusiu, aby sme na konci týždňa mohli voličom povedať, či je daný návrh dobrý alebo zlý,“ uviedol Fico.Plošné testovanie bude dôležité hlavne pre školy, nemocnice a všetkých, ktorí nepracujú z domu. Vo svojom statuse na sociálnej sieti to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že ide o správne riešenie.Test by mal byť podľa neho bezplatný, vďaka nemu sa dá rýchlo a efektívne identifikovať tých, ktorí by mohli šíriť ochorenie COVID-19. Gröhling prosí verejnosť, aby boli ľudia aj po plošnom testovaní naďalej zodpovední a dodržiavali hygienu, odstupy a rúška.Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) odmieta „plošné testovanie“. Odmietajú tiež, aby vláda obyvateľstvo „podprahovo zastrašovala nasadením armády“. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol predseda strany Marian Kotleba.Reagoval tak na to, že vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 18. októbra schválila návrh na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus.Ak vláda chce niečo robiť plošne, tak by podľa Kotlebu mala ohrozeným skupinám rozdávať vitamínové balíčky.Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra. Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.