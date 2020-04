ZSSK vyzýva cestujúcich, aby navrhli polep jej najlepšieho rušňa na tému Vlakom zodpovedne

odrážať určenú komunikačnú tému "Vlakom zodpovedne (Vlakom je to bezpečné)", viac tu: zssk.sk/slusnevlakom/,



obsahovať maximálne 4 farby, pričom jedna z nich je daná - podkladová červená RAL 3020,



korešpondovať s aktuálnym exteriérom vlakov ZSSK,



zaslať e-mailom vo formáte.jpg alebo.dxf (pohľady na vozidlo zo všetkých strán).





Víťazný návrh vyberie odborná porota na základe viacerých funkčných i estetických faktorov.



Autor víťazného návrhu získa celoročný lístok na neobmedzené cestovanie vlakmi Maxi Klasik + jeho návrh môže byť použitý ako nový polep.





Okrem víťazného návrhu bude vyhodnotenie realizované aj formou ankety.



Odborná porota vyberie 2 najlepšie návrhy, z ktorých víťazný určí hlasujúca verejnosť.



Víťaz verejného hlasovania získa do kreditného konta sumu vo výške 150 €.





od 3. 3. 2020 je realizovaná zvýšená frekvencia dezinfekcie všetkých železničných vozidiel nad rámec bežného čistenia (okrem bežnej dezinfekcie toaliet sa navyše dezinfikujú madlá, tlačidlá, kľučky, odpadkové koše a pod.)



od 6. 3. 2020 sa vykonáva dezinfekcia rušňov



od 9. 3. 2020 sa robí úplná dezinfekcia interiéru vozidiel ozónom a chlórom



od 12. 3. 2020 majú cestujúci možnosť vrátiť vnútroštátne cestovné doklady bez sankcie - https://www.zssk.sk/slusnevlakom/vratenie-cd/



Od 13. 3. 2020 je zastavená medzištátna vlaková preprava - https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenia-v-zeleznicnej-doprave-13032020/ a cestujúci majú možnosť vrátiť medzinárodné cestovné doklady bez sankcie - https://www.zssk.sk/slusnevlakom/vratenie-cd/



Od 14. 3. 2020 je obmedzená vnútroštátna doprava - https://www.zssk.sk/aktuality/obmedzenia-v-zeleznicnej-doprave-13032020/



Od 15. 3. 2020 sú z prevádzky vyradené všetky reštauračné vozne - https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-od-zajtra-vyraduje-z-vlakov-restauracne-vozne/





od 16. 3. 2020 je cestujúci povinný mať počas cesty vlakom zakryté ústa a nos ochranným rúškom (šálom/šatkou), inak môže byť vylúčený z prepravy, zatvorili sa všetky zákaznícke centrá - https://www.zssk.sk/zakaznicke-centra/, rezervačné pracovisko pre osobné vybavovanie - https://www.zssk.sk/predaj-a-rezervacia-cestovnych-d/, vybrané predajné miesta - https://www.zssk.sk/otvaracie-hodiny/, pozastavila sa preprava zásielok KURIÉR a prijímanie batožín do úschovne, bol vydaný zákaz na zasielanie a výdaj vecí nájdených vo vlaku



od 17. 3. 2020 nie sú vedené autovoznena trase Košice – Bratislava a Humenné – Bratislava, je obmedzené radenie lôžkových a ležadlových vozňov, realizuje sa úplná dezinfekcia interiéru vozidiel polymérovými prípravkami s dlhotrvajúcim účinkom



od 18. 3. 2020 sú zrušené všetky IC vlaky až do odvolania - https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pre-koronavirus-pozastavuje-prevadzku-ic-vlakov-nebudu-premavat-ani-autovozne-zakaznicke-centra-sa-az-do-odvolania-zatvoria/



Od 20. 3. 2020 je zrušený predaj miesteniek na sedenie, pre bicykle a batožiny, vo vozňoch 1. vozňovej triedy nebude zabezpečená distribúcia novín - https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-pozastavuje-predaj-miesteniek/



Od 1. 4. 2020 je na základe rozhodnutia vlády SR zrušená bezplatná preprava pre žiakov a študentov do 26 rokov, vrátane školopovinných detí od 6 do 16 rokov - https://www.zssk.sk/aktuality/docasne-zrusena-bezplatna-preprava-ziakov-a-studentov a zároveň je predĺžená platnosť preukazov pre deti do 16 rokov - https://www.zssk.sk/aktuality/zssk-predlzuje-platnost-preukazov-pre-deti-do-16-rokov/



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - Opatrnosť a ochrana pred stále prítomným koronavírusom v hromadnej doprave je na mieste. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) to chce pripomenúť aj polepom jedného zo svojich najlepších rušňov značky Siemens Vectron, vyrobenom v roku 2018, ktorý by na modernej infraštruktúre dosahoval rýchlosť 200 km/h. Súčasťou nového vizuálu sa môžete stať aj vy. ZSSK totiž vyhlasuje súťaž na grafický návrh polepu elektrického rušňa v trvaní od 28. 4. 2020 do 15. 5. 2020.Neaktuálny Macejko z minuloročných hokejových majstrovstiev nahradí grafické stvárnenie témy "Vlakom zodpovedne (Vlakom je to bezpečné)". Národný dopravca verí, že aj tento polep bude pripomínať cestujúcim nevyhnutnosť dodržiavania všetkých zásad ochrany pred vírusom počas cesty vlakom.hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, spoluautori, grafické štúdiá i právnické osoby, každý účastník sa však môže prihlásiť iba s jedným návrhom. Do súťaže bude zaradený každý, kto v čase jej trvania zašle návrh e-mailom na sutaz@slovakrail.sk Zaslané grafické návrhy musia pre zaradenie do súťaže spĺňať nasledovné podmienky:Kreatívne návrhy môžete na vyššie uvedenú e-mailovú adresu posielať do 8. 5. 2020. Týždeň na to, teda 15. 5. 2020, prebehne finálne vyhlásenie víťazov.ODBORNÉ VYHODNOTENIECENA VEREJNOSTIPodrobné informácie aj s kompletnými podmienkami súťaže nájdete tu https://www.zssk.sk/vectron-sutaz/ ZSSK v súvislosti s bojom proti pandémii koronavírusu prijala množstvo opatrení na ochranu svojich zamestnancov a cestujúcich, napríklad:Národný dopravca zároveň realizuje inštaluje na pracoviskách po celom Slovensku 56 ks aplikátorov dezinfekcie pre zamestnancov, distribuoval 20 309 rúšok, 4 309 dezinfekčných gélov (len pre zamestnancov v prevádzke) a 44 176 rukavíc. Zamestnanci v prevádzke, t. j. vlakvedúci, rušňovodiči a údržbári, ktorých je asi 3 500, dostávajú tieto prostriedky častejšie ako ľudia pracujúci v administratíve či z domu. V týždni od 20. 4. do 27. 4. ZSSK opäť medzi všetkých 6 000 zamestnancov distribuuje ďalšie 4 rúška a 0,5 l dezinfekcie na osobu.O situácii v súvislosti s koronavírusom ZSSK pravidelne informuje na svojom webe - https://www.zssk.sk/slusnevlakom/koronavirus Informačný servis