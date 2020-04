Vláda hrubo podcenila situáciu v DSS, podľa Tomáša sa chystá nakúpiť drahšie rýchlotesty na Covid-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.4.2020 - Opozičný poslanec za Smer - sociálnu demokraciu Erik Tomáš tvrdí, že vláda hrubo podcenila situáciu v domovoch sociálnych služieb (DSS). Uviedol to na utorkovom tlačovom brífingu, po ukončení zasadnutia mimoriadneho výboru NR SR pre sociálne veci."Sme radi, že sa podarilo zrealizovať niektoré nami navrhované opatrenia v DSS, niektoré však považujeme za nedostatočné a myslíme si, že vláda hrubo podcenila situáciu v DSS," povedal Tomáš.Zároveň dodal, že aj samotný výbor vyslovil znepokojenie nad spomínanou situáciou. "Sme veľmi radi, že vláda napriek tomu, že nechcela testovanie všetkých klientov a zamestnancov DSS, napokon po našom tlaku zmenila názor a od včerajšieho dňa sa začalo testovanie," doplnil Tomáš."Odborníci na tomto výbore skonštatovali, že spomínané rýchlotesty, o ktorých pán premiér Matovič tvrdil, že ich je vhodné hodiť do Dunaja, sú veľmi vhodné na monitorovanie situácie v týchto domovoch, pretože dokážu určiť, či sa v spomínanej komunite nákaza nachádza alebo nie," povedal Erik Tomáš a zároveň upozornil na to, že vláda sa nakoniec rozhodla nakúpiť 500-tisíc spomínaných rýchlotestov, avšak, podľa jeho slov, o pol milióna drahšie.Ďalej výbor konštatoval nedostatok ochranných pomôcok v DSS. "V dodávke vládne chaos a zariadenia stále nemajú dostatok týchto pomôcok," povedal Tomáš a doplnil, že zatiaľ žiadny DSS nehlási problém s personálom, tak ako to bolo v prípade DSS Pezinok, kde už je to vyriešené."V prípade, ak by takýto problém nastal, vláda má rezervné zálohy ľudí, ktorí by tento nedostatok pokryli," uzavrel Tomáš.