ZSSK zabezpečí revízie protipožiarnych zariadení za 2,79 mil. eur

Rušeň radu 361. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 23. augusta (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zabezpečí revízie a odstraňovanie porúch protipožiarnych zariadení železničných koľajových vozidiel (ŽKV) za 2,79 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o výsledku súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.Predmetom zákazky je vykonávanie revízií a opráv protipožiarnych zariadení systémov Alfa 80, Antidet FSS-2, ESTO a Alfa 80 F8, ktorými sú vybavené železničné koľajové vozidlá ZSSK radu 840, 425, 671, PushPull, 861, 361, 381, 263 a osobné vozne radu Bdmpeer.priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Služby pre železničnú spoločnosť zabezpečí firma Rudos Ružomberok.V roku 2019 doposiaľ eviduje ZSSK päť prípadov požiaru so škodou nad 2660 eur. Pri väčšine sa podľa Kováča ŽKV po udalostiach vracajú naspäť do prevádzky. V januári išlo o dva prípady, v júli rovnako dva a v auguste to bol doposiaľ jeden takýto prípad. Hovorca ZSSK zdôraznil, že sú to čísla, ktoré sú porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi a nijako sa nevymykajú zo štatistík.