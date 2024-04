Zubári kritizujú zrušenie zubných benefitov zo dňa na deň

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) považuje za neštandardné zrušenie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach zo dňa na deň. Poukazuje na to, že nikto s nimi v tejto veci nekomunikoval. So zmenou podľa nej nebudú spokojní pacienti.





"Vnímame zrušenie zubných benefitov z dvoch pohľadov. Tým prvým je fakt, že už v roku 2018 od prvého nastavenia benefitov zdravotnou poisťovňou sme vyjadrili negatívny postoj, pretože išlo o ďalší administratívny úkon, ktorý zbytočne zaťažoval a zdržiaval poskytovateľa zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti. Tým druhým je však pohľad zo strany pacienta, ktorého tieto finančné benefity motivovali k ošetreniu zubov," uviedla komora v stanovisku.Benefity podľa nej okrem toho motivovali ľudí aj k účasti na preventívnych prehliadkach u zubného aj všeobecného lekára. Skritizovala, že k rušeniu prichádza "v podstate zo dňa na deň". "Či je to ten správny ťah na bránu v zmysle šetrenia pre dofinancovanie zdravotníctva, musí povedať pacient. Ale určite spokojný nebude, keďže termíny zubných ošetrení sú rozplánované počas celého roka a pacient počítal aj s benefitom zo svojej zdravotnej poisťovne," podotkla.Komora zároveň poukázala na to, že s ňou pri zavádzaní ani rušení benefitov nikto nekomunikoval. "V prípade zavádzania nových benefitov ponúkame riešenia, vieme nastaviť benefity tak, aby neboli zaťažujúce pre zubných lekárov a boli motivačné pre pacientov. Len je potrebná komunikácia," dodala.Poskytovanie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach sa od mája zruší. Ministerstvo zdravotníctva SR to odôvodnilo tým, že zubný benefit splnil svoj edukačný účel a je potrebné hľadať nové benefity.