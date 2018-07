Zubári musia od júla obmedziť amalgámové plomby

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 3. júla (TASR) - Zubári nesmú od júla používať amalgámové plomby na ošetrenie mliečnych zubov, zubov tehotných či dojčiacich žien a zubov detí mladších ako 15 rokov. Niektorých prípadov sa táto povinnosť netýka. Novinku priniesla novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) tvrdí, že prechod od amalgámu k základným estetickým výplniam zubári zvládnu. Poistencovi novú výplň v základnom prevedení uhradí zdravotná poisťovňa.SKZL hovorila o zmenách s ministerstvom zdravotníctva už v čase ich prípravy, dohodli sa aj na alternatívnom materiáli.uviedol prezident SKZL Igor Moravčík.Náhrada vhodného materiálu za amalgám, ako aj výkon prevedenia je však finančne náročnejšie, preto SKZL rokovala o cene so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a so súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.informoval Igor Moravčík.SKZL pripomína, že od 1. januára 2019 sú prevádzkovatelia ambulancií zubného lekárstva povinní zabezpečiť, aby každá zubná súprava bola vybavená separátorom amalgámu s účinnosťou minimálne 95 percent. Toto opatrenie s následnou likvidáciou takto zachyteného odpadu má zabezpečiť zníženie environmentálnej záťaže prostredníctvom odpadových vôd.Legislatívne zmeny si budú podľa SKZL vyžadovať niekoľkotisícové investície v zubnej ambulancii.dopĺňa SKZL.Obmedzenie používania amalgámu s obsahom ortuti v zubných ambulanciách vyplýva pre zubárov z nariadenia, ktoré schválil vlani europarlament. Takéto plomby by sa mali prestať používať do roku 2030. Zubný amalgám má byť totiž jedným z hlavných zdrojov znečistenia životného prostredia ortuťou.SKZL poukazuje na prieskum Slovenskej stomatologickej spoločnosti, podľa ktorého už v súčasnosti 97 percent zubných lekárov na Slovensku používa nielen amalgám, ale aj bielu, estetickú výplň. Amalgám ako výlučný výplnkový materiál používajú podľa prieskumu len tri percentá zubných lekárov.