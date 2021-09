Zubné plomby nájdené v sude s kyselinou patria nezvestnej Andrei Vlčekovej, Lipšic žiada obnovu konania

aktualizované 7. septembra, 14:41



Rozsiahly znalecký posudok

Spolupracujúci obvinený

Kauza objednávky zmiznutia

Podľa vyšetrovateľov išlo o pomstu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2021 (Webnoviny.sk) -Zubné plomby, ktoré orgány činné v trestnom konaní objavili v sude s kyselinou sírovou patrili podľa analýzy nezvestnej Andrei Vlčekovej. Ako ďalej na tlačovej konferencii informoval špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, v kauze zmiznutia ženy z roku 2016 podal na Okresný súd v Trnave žiadosť o povolenie obnovy konania.V prípade bol už v minulosti odsúdený pre zločin pozbavenia osobnej slobody formou účastníctva exmanžel nezvestnej Miroslav Vlček. Podľa Lipšica by v tomto prípade mal byť stíhaný pre úkladnú vraždu.Plastový sud sa podľa Lipšica nachádzal v sklade v obci Veľké Lipňany a prehliadka sa týkala trestnej veci, v ktorej je Miroslav Vlček stíhaný pre majetkovú trestnú činnosť. Konkrétne išlo o krádeže kamiónov zločineckou skupinou zo Serede.„Urobila sa na kriminalistickom a expertíznom ústave obhliadka tohto zaisteného suda," povedal Lipšic s tým, že nájdené plomby porovnali so zdravotnou dokumentáciou nezvestnej. Následný znalecký posudok podľa neho konštatoval zhodu.„Tento znalecký posudok je veľmi rozsiahly, obsahuje grafickú časť, ktorá porovnáva morfológiu týchto zubných výplní a zároveň tento znalecký posudok prišiel k záveru, že vyňatie týchto kompozitných výplní zo zuboradia bez poškodenia zuboradia je nevyhnutné považovať za nemožné," zdôraznil špeciálny prokurátor. Za najpravdepodobnejší mechanizmus uvoľnenia výplní zo zubov podľa Lipšica posudok označil chemickú deštrukciu zubov.Predmetný posudok je podľa Lipšica mimoriadne rozsiahly a presvedčivý, preto verí, že návrh na povolenie obnovy konania v neprospech odsúdeného Vlčeka bude úspešný. „Aj rodina poškodenej má právo vedieť, čo sa stalo v roku 2016," vyhlásil.Doplnil, že v prípade majú vyšetrovacie orgány aj spolupracujúceho obvineného, ktorý bol vo veci únosu odsúdený na šesť rokov a osem mesiacov väzenia.„V procesnom postavení svedka vypovedal, že priniesol poškodenú do skladových priestorov vo Veľkých Lipňanoch a následne bol vyzvaný obvineným Miroslavom Vlčekom, aby opustil priestory. Ostal tam Miroslav Vlček so svojou bývalou manželkou sám," dodal Lipšic.Senát Krajského súdu v Trnave v apríli 2019 zamietol odvolania obžalovaného Miroslava Vlčeka aj prokurátora a potvrdil rozsudok prvostupňového súdu z konca roku 2018.Vlček bol tak právoplatne odsúdený za zločin pozbavenia osobnej slobody formou účastníctva v kauze objednávky „zmiznutia“ svojej bývalej manželky Andrei Vlčekovej na 12 rokov väzenia.Andrea Vlčeková bola nezvestná od 13. decembra 2016, keď ju dvaja muži na Ulici R. Dilonga v Hlohovci násilím vtiahli do osobného auta a odviezli na neznáme miesto.Zmiznutie 35-ročnej exmanželky si podľa policajného vyšetrovania objednal Miroslav Vlček z pomsty za to, že exmanželka proti nemu vypovedala ako svedok v prípadoch ekonomickej trestnej činnosti a za to, že spravovala majetok spoločnosti VK Invest Group, na ktorý si robil nárok.Vlčeka zadržali policajti pár dní po zmiznutí jeho bývalej manželky na Orave. Podľa policajného vyšetrovania nebol vykonávateľom skutku, od ktorého je jeho bývalá manželka nezvestná, podieľal sa však na jeho príprave.