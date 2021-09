Paragraf 363 nie je všemocným ustanovením, Lipšic upozornil generálnu prokuratúru na chybu

Postup nebol nikdy aplikovaný

Vyšetrovania nikdy nesmerovali tak vysoko

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Paragraf 363 Trestného poriadku nie je nejakým všemocným ustanovením, ktoré umožňuje kedykoľvek, akokoľvek a čokoľvek zrušiť.Skonštatoval to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na utorkovej tlačovej besede. Reagoval tak na to, že Generálna prokuratúra SR (GP SR) 24. augusta zrušila vyšetrovanie údajného ovplyvňovania kajúcnikov zo strany pracovníkov inšpekcie ministerstva vnútra.„Podľa paragrafu 364 odsek dva Trestného poriadku môže generálny prokurátor zrušiť právoplatné rozhodnutie v prípravnom konaní, a to v prospech alebo v neprospech obvineného. Inými slovami, v procesnom štádiu, keď nie je nikto obvinený, takéto oprávnenia podľa výslovného znenia Trestného poriadku generálny prokurátor jednoducho nemá,“ uviedol Lipšic s tým, že na to upozornil aj GP SR.Zdôraznil, že dôkazom toho je aj skutočnosť, že za 16 rokov od účinnosti Trestného poriadku nebol tento postup nikdy aplikovaný.„Názor, že kľúčový je paragraf 363 a všetky ostatné ustanovenia ohľadne rozsahu, prieskumu, lehôt sú len také orientačné v Trestnom poriadku, je neudržateľný. Pretože Trestný poriadok obsahuje normatívne ustanovenia,“ pokračoval.Lipšic sa k prípadu konkrétne nechcel vyjadrovať, keďže ako uviedol ide o živú vec. V tejto súvislosti ale pripomenul, že na Slovensku za 30 rokov policajné vyšetrovania nikdy nesmerovali tak vysoko.„Je preto prirodzené, že sú snahy to vyšetrovanie zastaviť a akýmsi spôsobom znechutiť alebo skompromitovať ľudí, ktorí tie trestné stíhania vedú... Je mi v princípe ľúto, že sa tak deje. Pretože je tu prvýkrát za 30 rokov obrovská šanca, aby sme nastolili systém, kde bude každý niesť zodpovednosť za svoje skutky,“ dodal.