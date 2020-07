Zuckerberga bojkot neznepokojuje, Adidas, Coca Cola aj iné veľké firmy sa podľa neho čoskoro vrátia

Protichodný prístup Facebooku k bojkotu

Do bojkotu sa zapojila Coca Cola aj Adidas

4.7.2020 - Zakladateľ sociálnej siete Facebook Mark Zuckerberg nehodlá ustúpiť zo svojho postoja ani vo svetle rastúceho bojkotu zo strany inzerentov v súvislosti s kampaňou Stop Hate for Profit, informuje spravodajský portál BBC."Predpokladám, že sa všetci títo inzerenti čoskoro vrátia na platformu," vyjadril sa údajne počas minulotýždňového stretnutia so zamestnancami Facebooku, ktoré uniklo na spravodajskú webstránku The Information.Organizátori kampane vyzvali firmy, aby počas júla neinzerovali na sociálnej sieti, pretože podľa nich spoločnosť nerobí dostatočné kroky na odstránenie nenávistných prejavov.Zuckerberg však trvá na tom, že nebudú meniť svoje pravidlá alebo prístup "pre niečo, čo ohrozuje malé percento tržieb". Je to pritom podľa neho problém reputácie a partnerov, nie financií.Sociálna sieť medzičasom potvrdila pravosť týchto vyjadrení a zároveň oznámila, že Zuckerberg sa stretne s organizátormi bojkotu.To podľa BBC ilustruje protichodné spôsoby, akými Facebook pristupuje k tejto záležitosti - na jednej strane verejne ponúkne malé zmeny a konštatuje, že nenávisť na platforme nemá miesto, a na druhej interne znižuje význam bojkotu, ubezpečuje inzerentov a odoláva výraznejším zmenám svojho obchodného modelu.Do bojkotu, ktorý sa začal 1. júla, sa už zapojili stovky firiem z celého sveta, podľa organizátorov viac ako 600, medzi nimi aj veľké značky ako napríklad Ford, Adidas, HP, Coca Cola, Mars, Unilever, Starbucks, Aviva či Intercontinental Hotels Group. Množstvo firiem zrušilo reklamu aj na iných sociálnych sieťach.Facebook tento týždeň podľa BBC spoločnostiam a reklamným agentúram poslal e-mail, v ktorom ich ubezpečoval, že robia všetko, čo sa dá, aby odstránili nenávistné prejavy."Táto práca nikdy nekončí," uviedli s tým, že sú hrdí na to, ako ich aplikácie dokážu spájať, učiť a organizovať proti nenávisti.Sociálna sieť však podľa odborníkov na reklamu poskytuje inzerentom neporovnateľné možnosti, takže očakávajú, že spoločnosti, ktoré sa do bojkotu zapojili, sa skutočne znovu vrátia.