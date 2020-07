The Rock ovládol Instagram, v rebríčku najbohatších celebrít predbehol aj Kylie Jenner

Rebríček najbohatších ľudí na Instagrame

Najlepšie platený herec

Johnson prekonal aj Kylie Jenneer

Celebrity, ktoré si môžu účtovať najviac za príspevok na Instagrame:

1. Dwayne 'The Rock' Johnson, 187 miliónov fanúšikov - vyše milión dolárov za príspevok

2. Kylie Jenner, 182 miliónov fanúšikov - 986-tisíc dolárov za príspevok

3. Cristiano Ronaldo, 225 miliónov fanúšikov - 889-tisíc dolárov za príspevok

4. Kim Kardashian, 176 miliónov fanúšikov - 858-tisíc dolárov za príspevok

5. Ariana Grande, 191 miliónov fanúšikov - 853-tisíc dolárov za príspevok

6. Selena Gomez, 180 miliónov fanúšikov - 848-tisíc dolárov za príspevok

7. Beyoncé Knowles, 149 miliónov fanúšikov - 770-tisíc dolárov za príspevok

8. Justin Bieber, 139 miliónov fanúšikov - 747-tisíc dolárov za príspevok

9. Taylor Swift, 135 miliónov fanúšikov - 722-tisíc dolárov za príspevok

10. Neymar da Silva Santos Júnior, 139 miliónov fanúšikov - 704-tisíc dolárov za príspevok



5.7.2020 - Americký herec a wrestler Dwayne "The Rock" Johnson ovládol rebríček celebrít, ktoré môžu za sponzorovaný post na Instagrame žiadať najvyššie sumy. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na marketingovú firmu Hopper HQ.Štyridsaťosemročný rodák z kalifornského Haywardu si mohol vlani za jediný reklamný príspevok účtovať viac ako milión dolárov (v prepočte zhruba 886-tisíc eur).Z prvej priečky pritom vytlačil Kylie Jenner. Hviezda reality šou a podnikateľka v oblasti kozmetiky má na Instagrame 182 miliónov fanúšikov, zatiaľ čo Johnson ich má 187 miliónov.Spoločnosť Hopper HQ, sídliaca vo Veľkej Británii, ktorá spravuje firmám i jednotlivcom účty na sociálnych médiách, zverejnila svoj prvý zoznam najbohatších ľudí na Instagrame v roku 2017.Poradie a odhadované ceny za príspevok vyhodnotili na základe rozhovorov so samotnými influencermi, značkami a reklamnými spoločnosťami, a tiež s využitím verejne dostupných informácií o cenách. Marketéri však majú tendencie držať v tajnosti koľko platia za príspevky a posty môžu byť aj súčasťou väčšej dohody, čo je bežné najmä v prípade "áčkových" celebrít a športových hviezd. Presné sumy tak nie sú známe.Ďalšími vysoko cenenými osobnosťami roka 2019 sú futbalista Cristiano Ronaldo (889-tisíc dolárov za príspevok; v prepočte 787 700 eur) alebo Kim Kardashian West (858-tisíc dolárov za príspevok; v prepočte 760 200 eur).Magazín Forbes tiež Johnsona tento rok vyhlásil za najlepšie plateného herca, keď jeho vlaňajšie príjmy pred zdanením dosiahli takmer 90 miliónov dolárov (v prepočte 79,7 milióna eur). Jeho príjmy pritom okrem filmov pochádzajú aj z reklamného partnerstva so športovou značkou Under Armour, či spolupráce s technologickým gigantom Apple a vodou Voss, kde vlastní aj podiel.Jeho súčasný zoznam reklamných partnerov na Instagrame sa však podľa BBC zdá prekvapivo krátky. Pri prezeraní jeho postov si všimli len propagáciu jeho vlastnej značky tequily Teremana a tiež filmových a televíznych projektov, v ktorých účinkuje."Dwayne 'The Rock' Johnson mal neuveriteľný rok a v dominancii v Hollywoode pokračuje s blockbustermi ako Rýchlo a zbesilo a druhým Jumanji," vyjadril sa spoluzakladateľ Hopper HQ Mike Bandar s tým, že "bolo nesmierne zaujímavé sledovať jeho rast ku sláve aj na Instagrame, keď sa oproti vlaňajšku posunul o šesť priečok a prekonal Kylie Jenner."Influenceri na Instagrame musia príspevok jasne označiť, ak im zaň zaplatili alebo dostávajú na výmenu zaň darčeky. Mnohí však čelia kritike pre netransparentnosť.