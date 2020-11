Zúfalé nemocnice volajú o pomoc, personál hľadajú už aj cez sociálne siete

Stovky zdravotníkov z prvej línie sa vírusom COVID-19 už nakazili. Pre nemocnice je to nočná mora.

Riaditeľ Kysuckej nemocnice s poliklinikou Martin Šenfeld je jedným z posledných, ktorý v médiách otvorene hovoril o nezvládnuteľnej situácii. Čadca v oboch kolách celoplošného testovania obsadila smutnú prvú priečku z pohľadu percentuálneho podielu pozitívnych testov. To malo výrazný vplyv aj na miestnu nemocnicu.

„Posledné dva týždne boli pre našu nemocnicu veľmi hektické, situácia je vážna a kritická. Najmä po poslednom plošnom testovaní sa nám vyhrotila až tak, že sme naplnili všetky reprofilizované lôžka,“ povedal pre portál vZdravotnictve.sk riaditeľ.

Ako dodal, nemocnica tým pádom nebola schopná prijímať nových pacientov. „Bol to neúnosný stav, aj vzhľadom na to, že nám vypadlo množstvo personálu. Množstvo zdravotníkov je v karanténe, momentálne to číslo je 98,“ doplnil.

Stav sa mení každý týždeň

Podobne zle je na tom aj Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ktorá sa snaží nájsť chýbajúci personál aj cez sociálnu sieť. V karanténe je z dôvodu ochorenia COVID-19 aktuálne 127 zamestnancov, z toho 87 zdravotníkov. Personálna situácia sa podľa hovorkyne nemocnice Lenky Zátekovej tento týždeň o niečo zlepšila, no naďalej nie je bezproblémová.

Obmedzenia pociťujú najmä na oddelení vnútorného lekárstva, kde je momentálne v karanténe osem lekárov, 17 sestier, 10 sanitárov, pričom ďalší štyria lekári a 14 sestier je na PN z iného dôvodu ako COVID-19.

V Žilinskej nemocnici otvorili už druhý pandemický pavilón s reprofilizovanými lôžkami, na to však opäť museli vyčleniť personál.

„V COVID pavilónoch zabezpečujú profesionálnu starostlivosť lekári, sestry i sanitári z rôznych oddelení z celej nemocnice, preto je potreba doplniť stav na ostatných oddeleniach, kde naďalej poskytujeme starostlivosť i mimo ochorenia COVID-19,“ vysvetľuje Záteková.

Na základe tejto situácie nemocnica zverejnila výzvu, na ktorú sa prihlásilo okolo 50 ľudí, zdravotníkov aj nezdravotníkov. Nemocnica postupne kontaktuje jednotlivých záujemcov. Pre nezdravotníkov, s ktorými sa už stretli, dohadujú prvý termín kurzu opatrovateľského minima, ktorý zrealizuje Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina.

Po absolvovaní kurzu budú môcť títo dobrovoľníci pracovať na oddeleniach ako nekvalifikovaní sanitári. Zdravotnícki pracovníci však nemocnici stále chýbajú. V pandemickom pavilóne A a B je aktuálne spolu hospitalizovaných 78 pacientov, z toho šesť s pripojením na umelú pľúcnu ventiláciu a štyria na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). O týchto pacientov je potrebné sa intenzívne starať.

Problémy aj na východe

O čosi lepšie je na tom sieť Svet zdravia, všetkých 13 nemocníc pod jej správou sa dokopy stará o 250 COVID pacientov. Najhoršia situácia je na východe krajiny, konkrétne v Humennom či Michalovciach.

„Najviac pacientov je k dnešnému dňu hospitalizovaných v humenskej nemocnici, na reprofilizovaných COVID lôžkach je 34 pacientov s potvrdeným koronavírusom, z toho zdravotný stav jedného si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Ďalší desať pacientov je suspektných“ informuje Jana Fedáková, komunikačný špecialista pre Svet zdravia.

Nemocnica musela ešte koncom októbra navýšiť počet lôžok pre COVID pacientov na 47 a obmedziť tiež poskytovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Ako sú na tom s personálom? „V domácej karanténe je aktuálne 28 zamestnancov, zdravotníkov aj nezdravotníkov,“ hovorí Fedáková.

Galantská nemocnica bola oslovená ministerstvom zdravotníctva s prosbou o pomoc a koncom minulého týždňa prijala štyroch pacientov z už spomínaného okresu Čadca. Svidnícka nemocnica zase pomohla s hospitalizáciou COVID pacientov z Bardejova.

Fedáková hovorí, že ich personálne kapacity sú vzhľadom na aktuálnu situáciu vyťažené. „Pri nemocniciach sú navyše zriadené mobilné odberové miesta pre PCR, a tiež antigénové testovanie, v ktorých pôsobia vo väčšine zdravotníci nemocníc. Naši zdravotníci tiež v dvoch plošných testovania otestovali všetkých zamestnancov siete a hospitalizovaných pacientov, respektíve príbuzných zamestnancov,“ uzatvorila.

Ohrozený je aj Martin

Najhoršie sú na tom, samozrejme, okresy, ktoré zasvietili ako červené už v prvom kole celoplošného testovania. Jedným z nich je aj Martin, ako informuje hovorky miestnej nemocnice Katarína Kapustová.

„Aj my, podobne ako iné nemocnice na severe Slovenska, sa potýkame s nedostatkom zdravotníkov. Doposiaľ sa nám darí riešiť situáciu internými presunmi zamestnancov z necovidových oddelení, na ktorých kvôli reprofilizácii lôžok redukujeme prevádzku,“ dodáva hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Martine.

Aktuálne je tu hospitalizovaných 77 pacientov pozitívnych na COVID-19, z nich osem je na anesteziologických lôžkach s umelou pľúcnou ventiláciou a šesť na JIS. „Najviac nám chýbajú sestry. Problémom sú najmä anesteziologické, ktoré sa starajú o pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedla ďalej Kapustová.

Počty pozitívne testovaných zdravotníkov sa po plošnom testovaní ešte zvýšili, v karanténe ich je spolu 66, z toho 17 lekárov a 36 sestier. V nemocnici je pre covid-pozitívnych pacientov vyčlenených celkovo 123 lôžok.

„Našou červenou zónou je celý piaty pavilón a tiež starý chirurgický pavilón. Pre pacientov s ochorením COVID-19 máme aktuálne vyčlenenú celú infekčnú a pľúcnu kliniku. Rozšírili sme kapacitu anesteziologických lôžok určených pre pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu,“ dodáva na záver Kapustová.

Pre detských pacientov reprofilizovali lôžka na Klinike detskej chirurgie. Pacienti s pozitívnym testom na COVID-19, ktorí nemajú zápal pľúc a vyžadujú si hospitalizáciu z iných dôvodov, ako je akútna respiračná infekcia, sú zase hospitalizovaní na reprofilizovanom ortopedickom oddelení.