Zúfalstvo v Smere pripomína tlakový hrniec bez poistky. Pellegrini si kopol do Slovákov v zahraničí, aj do bratislavčanov

Že Bratislavčania sú bezcitní tupci, ktorí nevedia ako sa žije vo zvyšku krajiny. Krajanom v zahraničí je, podľa Pellegiriniho, Slovensko dobré len na návštevu lacných zubných lekárov. Zúfalstvo v Smere pripomína tlakový hrniec bez poistky.

Fico: na východe nič nie je. Pellegrini: Bratislava je bublina.

V marci 2018 expremiér, no stále ešte predseda Smeru, Fico naštval východniarov výrokom , že “na východe nič nie je”. Dnes si premiér Pellegrini kopol do obyvateľov Bratislavy a nazval ich bublinou, ktorá by nemala mať rozhodujúci hlas vo voľbách. Čistá paranoja.

Vláda na jednej strane rozbehla, zatiaľ nie veľmi úspešne, program na návrat úspešných Slovákov pôsobiacich v zahraničí domov, no keď ide o ich možnosť zapojiť sa do volieb, tak im pošle nekompletné volebné lístky. Čistá paranoja.

Smer- SD už nemôže získať

Smeráci vedia, že ak už nemôžu získať, nesmú aspoň stratiť. Preto si obliekajú kamikadze kombinézy a nasadujú do jednorazových stíhačiek. Stávka na jednu kartu nemusí, ale môže zafungovať. Používali jú kedysi komunisti, aj Mečiar. Úspešných ľudí nemá slovenská krčma rada. Sú to elitári, ktorí sedia buď v bratislavskej kaviarni alebo ešte horšie v nejakej zahraničnej a za nič zarábajú veľa, kým zvyšok Slovenska drie za minimálnu mzdu. Toto je smerácka karta, s ktorou sa nasledujúce týždne bude hrať. Ako sme si pri Smere zvykli, aj táto karta je falošná.

Nenechajme sa rozdeliť

Autorka tohto komentáru sa nebojí priznať, že je hrdá bratislavčanka. No v prvom rade chce byť spolu so svojimi priateľmi a blízkymi na strednom aj východnom Slovensku rovnoprávny občan, ktorého politici nebudú nálepkovať a už vôbec nie rozdeľovať, len preto, že potrebujú zostať pri moci a neváhajú zneužívať naše právo na slobdnú voľbu v parlamentých voľbách.

P.S.: Odkaz tentoraz všetkým politickým bublinám – máme vlastný rozum, aj špendlík…

Nora Gubková