Súd v kauze zmenky: Ruskove podpisy vznikli podľa znalkyne najskôr v roku 2013

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a zo zločinu marenia spravodlivosti v tomto prípade čelia väzobne stíhaný podnikateľ Marian Kočner a bývalý riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko.

Výpoveď písmoznalkyne Strakovej

V pondelok vypovedala aj písmoznalkyňa Erika Straková, ktorá uviedla, že Ruskove na zmenkách v hodnote desiatok miliónov eur vznikli najskôr v roku 2013.

Ako ďalej povedala, k dispozícii mala porovnávaciu vzorku 389 podpisov Ruska z rôznych období. Zamerala sa pritom na skúmanie najdôležitejších znakov ako napríklad uhly sklonu alebo rozmiestnenie jednotlivých ťahov, znakov a tvarov.

Podpis človeka podľa Strakovej vzniká medzi 13. a 15. rokom života a utvára sa na základe ťahov, ktoré vyjadrujú esenciu osobnosti. Neskôr sa stáva individuálne identifikovateľným. „Stane sa našou pečaťou, našim logom,“ povedala.

Charakteristiky skúmaných podpisov majú podľa znalkyne bližšie k tým, ktoré vznikli neskôr ako v roku 2000. To, že zmenky boli vystavené v roku 2000 ako súčasť riešenia sporu o TV Markíza, tvrdia práve Rusko a Kočner.

Zmenu podpisu označil za lož

Exriaditeľ televízie Rusko reagoval na výpoveď písmoznalkyne Strakovej a trval na tom, že v minulosti sa podpisoval paralelne dvomi spôsobmi. Uviedol to v pondelok pred Špecializovaným trestným súdom v Pezinku v reakcii na tvrdenie písmoznalkyne Eriky Strakovej.

Ďalej vo svojom vyjadrení povedal, že keď sa stal riaditeľom TV Markíza v polovici deväťdesiatych rokov, fanúšikovia si od neho pýtali podpisy. Z jeho vtedajšieho podpisu sa však podľa neho nedalo vyčítať meno „Rusko“, preto sa v tom období začal podpisovať aj druhým spôsobom.

„Na to sú svedkovia, ktorí potvrdia, že som svoj podpis zmenil kvôli fanúšikom,“ povedal s tým, že následne sa isté obdobie podpisoval paralelne oboma spôsobmi. To platí aj pre obdobie, keď podľa neho vystavil zmenky. Približne od roku 2004 až 2005 potom používal len jeden podpis, ten, ktorý zaviedol po tom, čo sa stal známym. Tvrdenie, že by menil podpis v roku 2002, označil za lož.