Župan Baška nesúhlasí s novou súdnou mapou, občanom sa sťaží prístup k spravodlivosti

Prehĺbenie nedôvery v súdnictvo

Cesta špecializácie súdov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška nesúhlasí s pripravovanou reformou súdnej mapy, ktorá počíta so zrušením Krajského súdu v Trenčíne a troch okresných súdov na území kraja.Reforma podľa neho nesmeruje k väčšej efektivite a kvalite rozhodovacej činnosti, ale k zhoršeniu prístupu obyvateľov kraja k súdom.V tejto súvislosti poslal otvorený list ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej, ktorý krajská samospráva zverejnila na svojej webovej stránke.Nesúhlasné stanovisko prezentoval Baška po oboznámení sa s obsahom reformy, ale aj po vypočutí predstaviteľov sudcovskej obce."Ako predseda TSK nemôžem akceptovať návrh na zrušenie Krajského súdu v Trenčíne, ako ani okresných súdov v Partizánskom, Bánovciach nad Bebravou a v Považskej Bystrici. Predmetným krokom nepochybne dôjde k zhoršeniu prístupu k súdom pre obyvateľov kraja, a tým k prehĺbeniu ich nedôvery v súdnictvo, ktorá je už i tak druhá najhoršia v rámci Európskej únie," skonštatoval vo svojom liste Baška.Podľa predsedu TSK je Krajský súd v Trenčíne riadne etablovaným prvostupňovým správnym súdom, ako aj odvolacím súdom pre ostatnú hlavnú agendu v rámci súdneho systému. Upozorňuje, že naň tiež prešiel výkon súdnictva zo zrušeného Vyššieho vojenského súdu, a je tak jediným celoslovenským odvolacím súdom pre príslušnú vojenskú agendu.Baška zároveň ministerke odporúča, že správnou cestou k zvýšeniu kvality justície je cesta špecializácie súdov. "Dobrým príkladom je fungovanie Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom ako súdu pre pracovnú agendu, čo by mohlo byť vzorom aj pre fungovanie menších súdov, ktoré sa majú rušiť," zdôraznil Baška s tým, že daná špecializácia by sa mala udiať bez redukcie počtu súdov.