Plánovali ste cestu do Grécka? Nezabudnite na vyplnenie formulára a negatívny test

Negatívny PCR test

Len jeden hraničný priechod

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Osoby, ktoré pricestujú do Grécka, musia absolvovať povinnú sedemdňovú karanténu. Na svojom webe to uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR). Od všetkých cestujúcich prichádzajúcich do Grécka sa okrem absolvovania karantény naďalej vyžaduje vyplnenie online formulára (PLF formulár) v angličtine, ktorý je potrebné odoslať najneskôr 24 hodín pred vstupom do krajiny.Vo formulári je potrebné uviesť odkiaľ osoba cestuje, dĺžku predchádzajúcich pobytov v iných krajinách či adresu svojho pobytu v Grécku. Po odoslaní formulára dostane každý cestujúci potvrdzujúci mail o registrácii v online systéme a osobný QR kód, ktorý musí byť predložený pri príchode do Grécka v tlačenej alebo elektronickej podobe.Veľvyslanectvo SR v Aténach upozorňuje cestujúcich, že v prípade uvedenia nekorektných údajov vo formulári môžu aerolínie odoprieť cestujúcim vstup do lietadla. Niektoré letecké spoločnosti vyžadujú vyplnenie PLF formuláru a predloženie QR kódu aj od všetkých pasažierov opúšťajúcich Grécko. Veľvyslanectvo SR v Aténach preto odporúča vyplniť PLF formulár aj osobám na odchode z krajiny.Pri vstupe do Grécka sa každý cestujúci musí preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na prítomnosť ochorenia COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Nutné je počítať s testovaním prichádzajúcich osôb antigénovým testom na hraničných vstupoch do krajiny a na letiskách. Nikomu s pozitívnym výsledkom nebude umožnené do krajiny vstúpiť.Občania SR môžu vstúpiť do Grécka pozemnou dopravou iba cez bulharsko-grécky hraničný priechod Kulata – Promachon, kde sa od všetkých cestujúcich vyžaduje predloženie negatívneho výsledku PCR testu nie staršieho ako 72 hodín.Osvedčenia musia byť napísané v anglickom jazyku a majú obsahovať meno, priezvisko a číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu cestujúceho. Výnimku z tejto povinnosti majú deti do desiatich rokov. Hraničný priechod Kulata – Promachon je v čase od 23.00 do 7.00 pre cestujúcich autami a autobusmi uzatvorený. Toto obmedzenie neplatí pre kamióny.Rezort diplomacie upozorňuje, že na území Grécka platí od 7. novembra do 18. januára lockdown a s ním spojené obmedzenie vychádzania mimo domovov a pracovísk na absolútne minimum. O výnimku zo zákazu vychádzania je možné požiadať SMS správou, písomným formulárom, alebo vystaveným potvrdením od zamestnávateľa. Cestujúci nájdu podrobnejšie informácie na webovej stránke rezortu diplomacie.