Župné a komunálne voľby na Slovensku budú 29. októbra, koalícia si od dátumu sľubuje vyššiu účasť

aktualizované 6. júna 13:27



Kollára presvedčili kolegovia z koalície

Spolupráca Sme rodina a Hlasu-SD

6.6.2022 (Webnoviny.sk) -Spojené župné a komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu (29. októbra) 2022. Na tlačovej besede to vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Podľa zákona musí predseda parlamentu vyhlásiť voľby najneskôr 110 dní pred dňom ich konania.Kollár uviedol, že bola možnosť vyhlásiť voľby aj o týždeň skôr, ale presvedčili ho kolegovia z koalície. Voľby sa uskutočnia okolo Sviatku všetkých svätých, keď sa ľudia budú presúvať v rámci Slovenska do svojho trvalého bydliska, kde si môžu uplatniť volebné právo.Ak sa podľa Kollára voľby spoja s návštevou hrobov, ľuďom sa oplatí cestovať do miesta trvalého bydliska. Upozornil, že išlo o konsenzus medzi koaličnými partnermi. „Očakávame od toho väčšiu volebnú účasť," uviedol Kollár.Netrúfol si však odhadnúť výšku účasti. To, či bude vyššia účasť počas volieb 29. októbra, nemá podložené prieskumami. Doplnil, že vždy by „naštval" nejakých ľudí, nech by vyhlásil akýkoľvek termín volieb.O spolupráci Sme rodina a opozičnej strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) v župných a komunálnych voľbách povedal, že je to vecou krajských štruktúr. Zdôraznil, že ak pôjde o slušného kandidáta či už opozičnej strany Republika alebo inej mimoparlamentnej strany, nebude mať Sme rodina problém s podporou.O spolupráci s Hlasom-SD aj do budúcnosti povedal, že „nebude chodiť okolo horúcej kaše", lebo vládna koalícia sa bez tejto strany nebude môcť zostaviť. „Teraz sa tváriť, že nám smrdí Hlas, je veľmi smiešna predstava," dodal.