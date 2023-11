Zuriana vypočúva brannobezpečnostný výbor. Priznal, že počas svojho stíhania žil v Bielorusku

Zdržiaval sa aj v Nórsku

Dvakrát stíhaný

2.11.2023 (SITA.sk) - Kandidát na šéfa policajnej inšpekcie Branislav Zurian žil istý čas v Bielorusku. Uviedol to na štvrtkovom vypočutí brannobezpečnostného výboru parlamentu s tým, že to bolo v čase, keď čelil trestnému stíhaniu.„Mal som tam prenajatý byt, tam som pôsobil," povedal Zurian s tým, že predtým sa zdržiaval v Nórsku. Tam podľa vlastných slov vysvetľoval okolnosti svojho trestného stíhania. „Povedali mi, že kvôli jednému človeku si vzťahy medzinárodné neporušíme," povedal Zurian.Následne podľa vlastných slov odišiel z Nórska do Bieloruska. Tam ho aj vypočúvali miestne orgány. „Povedal som, aká nezákonnosť sa deje na Slovensku," uviedol Zurian.Pokiaľ ide o stíhania, ktoré boli voči nemu vedené, podľa Zuriana išlo v prvom prípade o zneužitie právomoci vereného činiteľa v súbehu s vyzradením utajenej skutočnosti.„Toto dozorový prokurátor vyhodnotil ako nezákonné a predčasné," povedal Zurian s tým, že obvinenie bolo založené len na výpovedi jedného človeka, ktorý bol námestníkom riaditeľa Slovenskej informačnej služby „Druhýkrát mi vzniesli obvinenie po vyše roku a do samotného konania dopočuli jedného svedka," zdôraznil Zurian. Dodal, že dozorový prokurátor opätovne toto obvinenie zrušil.