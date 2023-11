Severná Kórea dodala Rusku aj niekoľko typov rakiet, tvrdí juhokórejská armáda

2.11.2023 (SITA.sk) - Severná Kórea pravdepodobne dodala Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine aj niekoľko typov rakiet, tvrdí juhokórejská armáda.Na brífingu pre miestnych novinárov, ku ktorého obsahu sa dostala agentúra AP, vo štvrtok uviedla, že Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) je podozrivá, že okrem pušiek, raketometov, mínometov a nábojov poslala do Ruska bližšie nešpecifikovaný počet balistických striel krátkeho doletu, protitankových rakiet a prenosných protivzdušných striel.Len deň predtým pritom juhokórejská spravodajská služba povedala miestnym zákonodarcom, že KĽDR dodala Rusku viac ako milión delostreleckých granátov.Minulý týždeň Južná Kórea, USA a Japonsko ostro odsúdili severokórejské dodávky zbraní a techniky do Ruska. Akýkoľvek obchod so zbraňami s KĽDR je porušením viacerých rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, ktoré Rusko ako jej stály člen, predtým schválilo.Rusko a Severná Kórea, ktoré v ostatnom období prehlbujú vojenskú spoluprácu, dodávky zbraní popierajú.