Zuzana Rehák Štefečeková vyhrala trap žien v Naí Dillí, Slamka skončil medzi mužmi šiesty

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák Štefečeková sa stala víťazkou trapu žien na pretekoch Svetového pohára v indickom Naí Dillí. Skúsená dvojnásobná olympijská medailistka v tejto disciplíne v Indii ovládla kvalifikáciu a vo finále rovnako ako Poľka Sandra Bernalová zasiahla 42 terčov, o celkovom triumfe Slovenky rozhodol až rozstrel (5:4).Spomenuté duo na pódiu doplnila Talianka Fiammetta Rossiová. V Naí Dillí štartovala aj Jana Špotáková , ale v kvalifikácii skončila ôsma a nepostúpila do šesťčlenného finále.Medzi mužmi sa medzi finálový poltucet prebojoval z druhého miesta v kvalifikácii Michal Slamka , no v boji o pódium sa mu až tak nedarilo. Úvod finále mal síce dobrý, no po piatich položkách mal na svojom konte len 16 zásahov z 25 možných a klasifikovali ho na 6. priečke.Prvenstvo si vystrieľal Talian Danielle Resca, ktorý až v rozstrele zdolal Španiela Alberta Fernándeza, tretí skončil ďalší Talian Valerio Grazini. Filip Marinov bol v kvalifikácii trinásty a Hubert Andrzej Olejnik osemnásty.V máji sa seriál SP v športovej streľbe presťahuje do talianskeho Lonata, na prelome júna a júla sa bude súťažiť v azerbajdžanskom Baku, v závere júla a v úvode augusta sa strelci predstavia na OH v Tokiu.