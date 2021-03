Úvod Tour de France 2023 bude po dlhých rokoch v Španielsku, slávne preteky odštartujú v meste Bilbao

Kodaň príde na rad až v roku 2022

Španielsky región bude hostiť dve etapy

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slávne cyklistické preteky Tour de France v roku 2023 po viac ako troch dekádach opäť odštartujú v Španielsku. Organizátori jednej z troch Grand Tour v cyklistickom kalendári v piatok potvrdili, že elitní jazdci z celého sveta odštartujú 1. júla 2023 z baskického Bilbaa.Len raz a zatiaľ naposledy TdF začínala svoju púť v Španielsku v roku 1992. Bolo to tiež v Baskicku v San Sebastiáne.V roku 2019 sa Tour začala v belgickom Bruseli a v lete 2022 by malo úvod najznámejších etapových pretekov hostiť hlavné mesto Dánska Kodaň. V Kodani sa malo štartovať už v tomto roku, avšak pandémia koronavírusu a termínová kolízia s futbalovým Eurom spôsobili odklad o jeden rok.Doteraz sa mimo francúzskeho územia začínala Tour de France už 23-krát. Tohtoročná edícia pretekov sa začne 26. júna v Breste na pobreží Atlantického oceána, jazdci potom zamieria do Álp a po nich aj do Pyrenejí.Rokovania o tom, že sa Tour začne v Bilbau, trvali údajne päť rokov, teda od roku 2016. Tento španielsky región bude hostiť hneď dve etapy TdF, po nich sa podujatie presunie cez Pyreneje do Francúzska.