Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
Denník - Správy
02. marca 2026
Zuzana Ťapáková bola ministerkou Šimkovičovou vymenovaná do funkcie generálnej riaditeľky SND
2.3.2026 (SITA.sk) - Zuzana Ťapáková bola ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS) vymenovaná do funkcie generálnej riaditeľky Slovenského národného divadla (SND).
Ako informovala riaditeľa Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, šéfka rezortu kultúry Ťapákovú vymenovala k 2. marcu 2026, a to na obdobie piatich rokov. „Ministerstvo kultúry SR pozitívne vníma kvalitu umeleckej činnosti SND, nárast vlastných príjmov divadla a tiež silnú priazeň publika,“ uviedla Demková.
Poukázala, že návštevnosť SND prekročila za ostatné dva roky 280-tisíc divákov ročne. Za vlaňajšok sa tiež SND podarilo medziročne zvýšiť vlastné tržby plynúce zo vstupného, nájomného či sponzoringu z 8,402 milióna eur na 8,692 milióna eur.
„Zriaďovateľ od štatutára očakáva systémové a projektové riadenie SND, prípravu invenčnej a ekonomicky udržateľnej programovej štruktúry, v dramaturgii návrat ku klasickým dielam slovenských a svetových autorov, posilňovanie multizdrojového financovania, aktívnu spoluprácu s ďalšími podriadenými rezortnými organizáciami, podporu šírenia umenia v regiónoch a pokračovanie rozpočtovo krytých investičných aktivít,“ doplnila Demková.
Ťapáková viedla SND ako poverená štatutárka od konca augusta 2024, vo funkcii nahradila Mateja Drličku, ktorý bol odvolaný k 6. augustu 2024.
Zdroj: SITA.sk - Zuzana Ťapáková bola ministerkou Šimkovičovou vymenovaná do funkcie generálnej riaditeľky SND © SITA Všetky práva vyhradené.
