|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 2.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anežka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. marca 2026
HONOR odhaľuje nový HONOR 600 Lite
HONOR 600 Lite prináša vlajkové inovácie všetkým používateľom vďaka celokovovému jednoliatemu dizajnu, ktorý je prvý svojho druhu v odvetví, 108Mpx Ultra jasnému fotoaparátu a masívnej batérii s kapacitou 6520 mAh.
Zdieľať
Globálna spoločnosť v oblasti ekosystému inteligentných zariadení AI, HONOR, dnes oznámila uvedenie modelu HONOR 600 Lite na slovenský trh. Tento telefón v kategórii „elegantná dostupnosť“ predstavuje významný skok vpred vďaka harmonickému spojeniu celokovového jednoliateho dizajnu z hliníka kovaného vo vákuu, ktorý je prvý svojho druhu v odvetví. Prináša tiež odolnosť na úrovni vlajkových lodí, s fyzickým AI tlačidlom ovládajúcim 108Mpx Ultra jasný fotoaparát, ktoré premieňajú prchavú inšpiráciu na okamžité majstrovské diela. HONOR 600 Lite, poháňaný inteligenciou funkcie AI Návrhy obrazovky a podporený špičkovou batériou s dlhou výdržou a kapacitou 6520 mAh, zabezpečuje, že zážitky s AI a prémiové remeselné spracovanie sú teraz na dosah každého používateľa.
Prvý celokovový dizajn v odvetví ako ukážka priemyselného umenia
HONOR 600 Lite búra stereotypy o estetike cenovo dostupných telefónov predstavením prvého integrovaného procesu hliníkového unibody kovaného vo vákuu v odvetví. Namiesto plastových rámov, ktoré sú v tomto segmente bežné, spoločnosť HONOR využila vlastné inovatívne kovové materiály, ktoré prechádzajú pokročilým procesom studeného gravírovania a technológiou excimeru, aby vytvorili kovový rám a mikro-nano textúry.
Napriek robustnej kovovej konštrukcii si HONOR 600 Lite zachováva neuveriteľne štíhly profil s hrúbkou len 7,34 mm[1] a hmotnosťou približne 180 g[2], čo zaručuje pocit ľahkosti a prémiovosti v ruke - čo je raritou medzi cenovo dostupnými telefónmi. Eleganciu ďalej umocňuje extrémne úzky 1,23 mm rámček, vďaka ktorému 6,6-palcový[3] AMOLED 1,5K displej plynule prechádza do okrajov a poskytuje vizuálny zážitok prakticky bez hraníc.
Táto štrukturálna celistvosť je posilnená špičkovou odolnosťou proti pádu z výšky 1,8 metra[4], vďaka čomu ide o jediný telefón s kovovým rámom vo svojej triede, ktorý získal certifikáciu SGS Premium Performance Certification[5] za odolnosť proti pádu a tlaku.
Okamžité zachytenie inšpirácie s AI tlačidlom a 108Mpx[6] Ultra jasnou fotografiou
Srdcom zážitku „AI pri každom kliknutí“ je revolučné AI tlačidlo, vyhradený fyzický kláves, ktorý vracia radosť z okamžitého snímania. HONOR si uvedomuje, že najvzácnejšie okamihy života sa často strácajú v čase potrebnom na odomknutie obrazovky; s AI tlačidlom v rámci aplikácie Fotoaparát jediné ťuknutie okamžite spustí fotoaparát alebo zhotoví fotografiu, zatiaľ čo dlhé stlačenie spustí nahrávanie videa vo vysokom rozlíšení.
Táto fyzická interakcia je v synergii s výkonným 108Mpx Ultra jasným hlavným fotoaparátom, ktorý využíva vylepšený algoritmus Raw Native Domain na zachytenie zložitých detailov a textúr profesionálnej úrovne. Na doplnenie hardvéru s vysokým rozlíšením je zariadenie vybavené filtrami pre filmovú fotografiu v rôznych štýloch, ktoré používateľom umožňujú vdýchnuť fotografiám umelecké emócie pri každom kliknutí.
Či už ide o zachytenie rozľahlej krajiny alebo spontánneho portrétu, kombinácia hmatového AI tlačidla a 108MP snímača zabezpečuje, že každý používateľ môže vytvárať snímky galerijnej kvality bez potreby učenia sa.
Maratónska vytrvalosť v digitálnom veku s 6520mAh batériou s dlhou výdržou
Tento ekosystém AI a médií vo vysokom rozlíšení podporuje vo svojej triede špičková batéria s vysokou energiou a kapacitou 6520 mAh[7], čo je masívny napájací článok, ktorý eliminuje moderné obavy z nabíjania počas dňa.
Zariadenie získalo certifikáciu výdrže batérie TÜV Rheinland s overenou výdržou až 48 hodín[8] v testovacích podmienkach, čo podporuje spoľahlivé celodenné aj viacdňové používanie.
HONOR 600 Lite je skonštruovaný tak, aby poskytoval výdrž aj pri veľkom zaťažení, optimalizovanú osemjadrovým procesorom MediaTek Dimensity 7100 Elite. Keď je nakoniec potrebné dobiť energiu, 45W drôtová technológia HONOR SuperCharge[9] zabezpečí, že sa používatelia môžu rýchlo vrátiť k svojmu digitálnemu životu.
Táto dlhovekosť je doplnená veľkorysou vnútornou kapacitou zariadenia; s až 12 GB RAM a 256 GB ROM[10] umožňuje technológia HONOR RAM Turbo rozšíriť pamäť na ekvivalentných 24 GB[11], čo zaručuje, že desiatky aplikácií môžu zostať aktívne na pozadí bez sekania.
Vďaka displeju s maximálnym jasom 6 500 nitov[12] a nadštandardnej výdrži batérie je HONOR 600 Lite spoľahlivým partnerom v každej situácii – či už trávite čas v prírode na priamom svetle, alebo čelíte výzvam dynamického pracovného dňa.
Zvýšená produktivita s inteligentnými AI Návrhmi obrazovky[13]
HONOR 600 Lite využíva výkon systému MagicOS 10 na premenu smartfónu na proaktívneho osobného asistenta prostredníctvom funkcie AI Návrhy obrazovky. Dlhým stlačením AI tlačidla môžu používatelia aktivovať sadu inteligentných nástrojov navrhnutých na zjednodušenie každodenných úloh a zvýšenie digitálnej bezpečnosti.
To zahŕňa Circle to Search, ktorý používateľom umožňuje okamžite identifikovať objekty alebo text na obrazovke, a nástroj AI Zhrnutie, ktorý dokáže spracovať dlhé články alebo dokumenty do stručných a praktických bodov.
Pre moderného profesionála zariadenie ponúka funkciu AI Písanie na úpravu textu v reálnom čase a AI Detekciu klonovania hlasu, čo je kritická bezpečnostná funkcia, ktorá pomáha používateľom identifikovať podvodné hovory generované umelou inteligenciou a brániť sa proti nim. Presunutím týchto pokročilých schopností AI z hlbokých menu pod jedno fyzické kliknutie HONOR 600 Lite zabezpečuje, že sila umelej inteligencie je prirodzeným rozšírením zámerov používateľa.
Farba, cena a dostupnosť
Aby vyhovel širokej škále štýlových preferencií, HONOR 600 Lite prichádza v troch úžasných farebných variantoch[14]: Sprout Green, Velvet Grey a Velvet Black a v dvoch pamäťových verziách – 8+128GB a 8+256GB. HONOR 600 Lite bude k dispozícii na zakúpenie od 2. marca 2026 na Slovensku exkluzívne u mobilného operátora O2 v limitovanej uvádzacej cene 300€. Od apríla ho zákazníci nájdu aj v ponuke ostatných mobilných operátorov a vybraných predajcov za odporúčanú predajnú cenu od 399€.
[1] Hrúbka telefónu nezahŕňa vystupujúci objektív fotoaparátu. Údaje o hmotnosti telefónu pochádzajú z laboratórií HONOR. Skutočné rozmery sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie, výrobného procesu a metódy merania.
[2] Skutočná hmotnosť sa môže mierne líšiť v závislosti od konfigurácie, výrobného procesu a metódy merania.
[3] Vďaka dizajnu so zaoblenými rohmi displeja je uhlopriečka obrazovky 6,6 palca pri meraní podľa štandardného obdĺžnika (skutočná zobrazovacia plocha je o niečo menšia).
[4] Údaje pochádzajú z laboratórií HONOR. V testovacom prostredí a za podmienok laboratórií HONOR telefón odolá pádu z výšky 1,8 m na hladkú mramorovú podlahu.
[5] Tento HONOR 600 Lite získal švajčiarsku certifikáciu SGS Premium Performance s piatimi hviezdičkami za odolnosť proti pádu a tlaku, čo je v súlade s technickými špecifikáciami spoľahlivosti SGS. Ako presný elektronický produkt je však stále spojený s rizikom poškodenia v prípade pádu. Dbajte, prosím, na to, aby ste zabránili pádom alebo nárazom.
[6] Rozlíšenie fotografií a videí (v pixeloch) sa môže líšiť v závislosti od zvoleného režimu snímania. Rozhodujúca je skutočná situácia pri používaní.
[7] 6520 mAh je typická kapacita batérie, pričom menovitá hodnota je 6320 mAh. Táto kapacita predstavuje nominálnu kapacitu batérie. Skutočná kapacita batérie každého jednotlivého telefónu môže byť mierne nad alebo pod nominálnou kapacitou batérie.
[8] Údaje pochádzajú z certifikácie TÜV Rheinland a z testovania v laboratóriách HONOR. Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od scenárov používania, podmienok siete a zvyklostí používateľa.
[9] Skutočný nabíjací výkon sa môže inteligentne meniť v závislosti od rôznych scenárov. Rozhodujúca je skutočná situácia pri používaní.
[10] Skutočná dostupná kapacita pamäte/úložiska je nižšia ako táto hodnota, pretože softvér telefónu zaberá určitý priestor. K dispozícii sú aj modely s inými kapacitami pamäte/úložiska. Podrobnosti nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti HONOR.
[11] Technológia HONOR RAM Turbo dokáže inteligentne využiť časť úložiska telefónu na prevádzku, čím ekvivalentne rozšíri 12 GB RAM na 24 GB. Skutočný zážitok sa môže líšiť v závislosti od sieťového prostredia, scenárov používania, osobných návykov pri používaní a ďalších faktorov.
[12] Hodnota 6 500 nitov predstavuje maximálny (špičkový) jas obrazovky, ktorý sa aktivuje len v určitých scenároch. Skutočný zážitok z produktu sa môže líšiť.
[13] Niektoré funkcie, aplikácie a služby sú dostupné len na konkrétnych zariadeniach, v určitých regiónoch a v podporovaných jazykoch. Informácie o skutočnej dostupnosti nájdete pri konkrétnom produkte.
[14] Tieto štyri farby sa nepredávajú vo všetkých regiónoch, informácie o produktoch predávaných lokálne nájdete u svojho predajcu.
Súvisiace články:
HONOR na MWC 2026 posúva svoju víziu AI vpred s robotickým telefónom, humanoidným robotom a modelom Magic V6 (video) (1. 3. 2026)
Trvácnosť ako nová ekonomická priorita: Prečo pri kúpe smartfónu rozhodujú tieto tri kľúčové piliere (26. 2. 2026)
HONOR na MWC 2026: Magic V6 definuje nové hranice odolnosti a ponúka exkluzívny pohľad na budúcnosť AI (25. 2. 2026)
Magické kúzlo umelej inteligencie – Ako AI vylepšuje zážitok zo smartfónu s HONOR Magic8 Pro (19. 2. 2026)
HONOR Magic8 Lite nanovo definuje očakávania v strednej triede: Prináša pokročilé funkcie a bezkonkurenčnú hodnotu (9. 2. 2026)
HONOR Choice Watch 2 Pro a HONOR Choice Earbuds X8i oficiálne prichádzajú na slovenský trh (7. 2. 2026)
HONOR uvádza na slovenský trh sériu Magic8: Extrémna odolnosť a revolučná fotografia v srdci Jasnej (6. 2. 2026)
HONOR získal 45 mediálnych ocenení na MWC 2024 (3. 3. 2024)
HONOR Magic5 Pro prichádza s prelomovou technológiou cirkadiánneho nočného displeja (4. 6. 2023)
Prečítajte si tiež
Výstava Tutanchamon – jeho hrobka a poklady v Bratislave sa predlžuje do konca mája