Zväz cestovného ruchu žiada reálnu pomoc, ekonomické opatrenia vlády nie sú dostatočné

Cestovný ruch je špecifický

Otvorenie prevádzok pre letnú sezónu

Reštart cestovného ruchu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2020 - Zväz cestovného ruchu SR (ZCR) žiada od vlády prijať opatrenia, ktoré reálne pomôžu prekonať obdobie koronakrízy do znovuotvorenia všetkých subjektov v tomto sektore, čiže hotelov, reštaurácií, kúpeľov, wellness a relax centier."Zamestnávatelia a podnikatelia v cestovnom ruchu potrebujú jasný a zreteľný plán štátu na uvoľňovanie reštrikcií a nástroje na záchranu a reštart odvetvia. Pretože cestovný ruch, ktorý dáva na Slovensku prácu viac ako 160-tisícom zamestnancov, je už mesiac bez príjmov," informoval v piatok prezident ZCR Marek Harbuľák, ktorý je tiež generálnym manažérom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS).Zároveň upozornil, že ak subjekty v tomto odvetví zostanú zatvorené ďalšie týždne a mesiace, nebude žiadne z doteraz prijatých opatrení stačiť na to, aby podnikatelia nielen udržali zamestnanosť, ale aj samotnú svoju činnosť.ZCR žiada vládu, aby bezodkladne prijala ďalšie opatrenia pre zmiernenie dopadov pre zatvorené podniky, začala s prípravou plánu na zvovuotvorenie služieb cestovného ruchu a nástrojov na reštart odvetvia. Tiež by mala odpustiť odvody z vyplatenej mzdy zamestnávateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, a to počas celého obdobia ich zatvorenia.Vláda by podľa ZCR mala zároveň zrušiť jednu z podmienok oprávnenosti zamestnávateľa na príspevok, že podnik nesmie byť v ťažkostiach, ako aj zabezpečiť preklenovacie úvery na zabezpečenie likvidity, ktoré boli explicitne riešené aj v legislatíve, vrátane pravidiel ich čerpania."Cestovný ruch je špecifický, ide o poskytovanie služieb turistom v aktuálnom čase, subjekty nedokážu vyrábať na sklad a sú odkázané na prítomnosť hostí. Opatrenia, ktoré schválila vláda a začali sa uplatňovať minulý týždeň, nie sú dostatočné na udržanie súčasného stavu," uviedol Harbuľák s tým, že bez ďalšej pomoci štátu podniky v cestovnom ruchu skončia."Ak majú podnikatelia udržať zamestnanosť a neskrachovať, je pre naštartovanie cestovného ruchu mimoriadne dôležité otvoriť prevádzky na letnú sezónu," očakáva prezident ZCR.Pri príprave časového plánu znovuotvorenia služieb cestovného ruchu je podľa šéfa profesijného zväzu potrebné vychádzať z odporúčaní odborníkov v oblasti ochrany zdravia.Podnikatelia v cestovnom ruchu sú pripravení pre zabezpečenie prevencie rozšírenia ochorenia adaptovať prevádzkové a hygienické opatrenia, ktoré by viedli k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia hostí v zariadeniach cestovného ruchu."Po uvoľnení a otvorení prevádzok cestovného ruchu bude nevyhnutné resuscitovať podnikateľov ďalšími podpornými opatreniami. Nemožno totiž očakávať prudký nárast záujmu klientov o služby cestovného ruchu. Potrebné je cielenou podporou naštartovať dopyt návštevníkov a podporiť zamestnávateľov i poskytovateľov týchto služieb," dodal Harbuľák.ZCR preto navrhuje vláde zvážiť a vyhodnotiť viaceré možnosti a nástroje na reštart cestovného ruchu. Ide o zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na stravovacie služby, využitie existujúceho nástroja na podporu domáceho cestovného ruchu, akým je príspevok na rekreáciu, pričom vláda by mala upraviť súčasný model jeho financovania tak, aby príspevok namiesto zamestnávateľa uhradil štát.Popritom by mala umožniť organizáciám cestovného ruchu flexibilné čerpanie schválenej dotácie na tento rok a ich prípadné dočerpanie v roku 2021.Kabinet by podľa ZCR mal tiež koordinovať a zosúladiť časový harmonogram otvárania hraníc so susednými krajinami, z ktorých k nám prichádza najväčší podiel zahraničných turistov.