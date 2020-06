Zväz ľadového hokeja sa klubom neotáča chrbtom, ale o rozdelení miliónov eur rozhodne kongres

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.6.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana počas krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu sa strešný orgán hokeja v krajine neotáča chrbtom jednotlivým klubom.Už počas najbližšieho týždňa by sa mal výkonný výbor SZĽH zaoberať niekoľkými návrhmi na pomoc. Šatan tiež rokuje o prípadnej štátnej pomoci aj s rezortami financií či školstva.Jednou z možností je rozdelenie zisku z minuloročných majstrovstiev sveta, ktoré v máji 2019 hostili Bratislava a Košice. O použití týchto prostriedkov však nemôže rozhodnúť VV SZĽH. Ide totiž o sumu prevyšujúcu 4 milióny eur."Na zväz je mimoriadne veľký mediálny tlak, aby tieto prostriedky prerozdelil. Zväz však v rozhodnutiach zastupuje výkonný výbor, ktorý môže rozhodovať o financiách iba do sumy neprevyšujúcej dva milióny eur. Keďže zisk z majstrovstiev sveta bude minimálne dvojnásobne vyšší, kompetenciu rozhodnúť, ako použijeme tento peniaze, má len kongres. Konať sa bude pravdepodobne o mesiac-dva. Už v decembri na polročnom kongrese sme nielen profesionálnym, ale aj mládežníckym klubom sľúbili, že spoločne budú môcť rozhodovať o zisku a chceme to dodržať,“ cituje prezidenta SZĽH Šatan oficiálny web zväzu.