Petra Vlhová vyrazila z Liptova do Talianska, v Stelviu začína s tréningom na snehu

5.6.2020 (Webnoviny.sk) - Po úspešnej sezóne strávila Petra Vlhová dva mesiace doma na Liptove oddychom s priateľom a rodinou a postupne už aj naberaním kondície.Začiatkom júna však už majiteľka dvoch malých glóbusov za slalom a paralelné disciplíny vo Svetovom pohári vyrazila za snehom do talianskeho Stelvia, kde absolvuje takmer mesačný tréningový kemp."Chodíme sem už niekoľko sezón. Základný tábor máme v časti spravovanej Karlheinzom Tschenettom z Ortlerovej chaty. Budeme tam mať k dispozícii zjazdovky aj snežné skútre, ktoré budú len pre nás. Samozrejme, všetko budeme robiť v súlade s dodržiavaním pravidiel absolútnej bezpečnosti," uviedol jej tréner Livio Magoni, cituje ho portál raceskimagazin.it.V súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá tvrdo zasiahla severné Taliansko, kde žije aj rodina Livia Magoniho, pridal trénerský šéf Vlhovej tímu ďalšie informácie: "Pred odchodom na spoločný kemp sme si nechali všetci v tíme urobiť testy na koronavírus a kúpili sme si stroj na výrobu dezinfekčného prostriedku, ktorý budeme používať nielen v príprave, ale počas celej sezóny."Podľa Magoniho si Vlhová nedávny tréning v domácom prostredí spestrila bicyklovaním, boxom a tiež zaberala na vode v kajaku.Teraz je pred víťazkou 14 pretekov Svetového pohára 22-dňové pokračovanie na snehu v Taliansku, kde bude cibriť techniku jednotlivých disciplín.V tíme dokonca premýšľali aj nad tréningovým sústredením na Novom Zélande, ale cestovné obmedzenia v súvislosti s koronavírusom zrejme na dlhší čas ešte nedovolia zaoceánske výjazdy v klasickom režime."Máme takmer celý mesiac jún rezervovaný na Stelviu. Potom sme premýšľali o tom, že pôjdeme na Nový Zéland za Alice Robinsonovou (víťazka dvoch obrovských slalomov SP v sezóne 2019/2020 - pozn.), s ktorou sme nadviazali spoluprácu. Hrozili však problémy s cestou a aj s tým, že nebudeme mať dobré podmienky. A tak nakoniec ona príde do Európy. Budeme trénovať aj na našej základni vo Vipitene a v septembri a októbri sme si rezervovali chatu na Hintertuxe, kde sa chceme pripravovať na snehu pred začiatkom sezóny," doplnil Magoni podľa webu raceskimagazine.it.Najbližšia sezóna Svetového pohára by mala odštartovať tradične obrovským slalomom v závere októbra v rakúskom Söldene.Či sa tak v súvislosti s dôsledkami pandémie koronavírusu naozaj stane, ukážu najbližšie mesiace."Som nastavená tak, že začneme normálne a všetko bude prebiehať normálne. Možno to bude bez divákov, ale nejdem teraz riešiť, či začneme neskôr alebo to bude napokon inak," uviedla Petra Vlhová nedávno pre RTVS.