27. októbra 2025
Zvedavosť spojila umenie, technológie a víziu bezdymovej budúcnosti: Večer Sensorium Worlds v Miláne ukázal silu kreatívnej spolupráce IQOS Curious X a SELETTI
V sobotu 25. októbra sa priestor Pirelli HangarBicocca premenil na interaktívne pódium kreatívnej energie. Podujatie Sensorium Worlds, ktoré uzavrelo ročnú spoluprácu značky IQOS Curious X s ikonickým ...
Zdieľať
27.10.2025 (SITA.sk) - V sobotu 25. októbra sa priestor Pirelli HangarBicocca premenil na interaktívne pódium kreatívnej energie. Podujatie Sensorium Worlds, ktoré uzavrelo ročnú spoluprácu značky IQOS Curious X s ikonickým talianskym dizajnérom Stefanom Seletti, premenilo industriálny komplex na pulzujúci svet vizuálnych, zvukových a myšlienkových vnemov. Večer patril zvedavosti, tvorivosti a vízii bezdymovej budúcnosti.
Pirelli HangarBicocca, zvyčajne synonymum pre surový industriálny minimalizmus, sa na jednu noc stal dejiskom stretnutia svetov dizajnu, technológie a inovácií.
Medzi hosťami nechýbali známe osobnosti zo sveta umenia, dizajnu a médií, ale aj dospelí spotrebitelia, ktorých spájala zvedavosť. Večer ponúkol symbiózu pohlcujúcich vizuálov a hypnotickej hudby, ktorá vytvorila z celej udalosti zmyslový manifest.
Platforma IQOS Curious X bola od začiatku navrhnutá ako most medzi technologickou značkou a komunitou tvorivých profesionálov. Zvedavosť ako vnútorný impulz hľadať nové perspektívy, skúmať a spochybňovať zaužívané pravidlá, sa stala jej hlavným motorom.
Práve táto filozofia vyústila do spolupráce so Stefanom Seletti, známym pre svoj výnimočný zmysel premieňať bežné predmety na umelecké vyjadrenie.
„Zvedavosť je tá vnútorná sila, ktorá nás posúva dopredu a podnecuje pozitívnu zmenu. Je to neúnavný impulz hľadať lepšie zážitky, nové pohľady, inšpirovať ostatných a napokon spochybňovať status quo,“ povedal Stefano Volpetti, Chief Consumer Officer a prezident divízie bezdymových produktov spoločnosti Philip Morris International.
Počas tohtoročného Milan Design Week predstavila značka IQOS Curious X inštaláciu inšpirovanú tradičnou talianskou piazzou (námestím).
Išlo o vizuálne aj filozofické prepojenie medzi historickým miestom spoločenského stretávania a novým digitálnym, udržateľným kontextom. Inštalácia sa okamžite stala jedným z najnavštevovanejších bodov prestížneho podujatia FuoriSalone.
Počas tohtoročného Milan Design Week predstavila značka IQOS Curious X inštaláciu inšpirovanú tradičnou talianskou piazzou. Išlo o vizuálne aj filozofické prepojenie medzi historickým miestom spoločenského stretávania a novým digitálnym, udržateľným kontextom. Inštalácia sa okamžite stala jedným z najnavštevovanejších bodov prestížneho podujatia FuoriSalone.
Na tento úspech nadviazalo letné stretnutie Curious Minds v meste Cicognara, kde sa v priestoroch ateliéru SELETTI stretlo dvadsať kreatívcov z rôznych krajín. Spoločne skúmali, ako môže kreativita meniť perspektívu a vytvárať nové významy. Výsledkom bol multisenzorický zážitok, ktorý v sebe niesol diverzitu kultúrnych pohľadov, osobných vízií aj odvahu experimentovať.
"Kreativita je dôležitá vo všetkých oblastiach. Aj predajca v novinovom stánku či pracovník na čerpacej stanici ju môže využiť na to, aby prekonal krízu. Kreativita je nový pohľad na veci, hľadanie niečoho, čo predtým neexistovalo," uviedol Stefano Seletti.
Vyvrcholením večera bolo predstavenie limitovanej edície IQOS ILUMA i × SELETTI. Ide o spojenie pokročilej technológie bezdymových produktov so silným dizajnérskym rukopisom značky SELETTI. Zariadenia sú navrhnuté v zamatovo čiernej farbe so zlatými detailmi a ikonickým cik cak vzorom. Saténové povrchy a zlatý prsteň okolo držiaka dotvárajú celkový estetický dojem.
„SELETTI premieňa každodennosť na objekt s príbehom. Jeho kreatívny a výskumom poháňaný prístup je pre nás inšpiráciou a zároveň odrazom nášho záväzku k inovácii,“ uviedol Volpetti. „Celý kreatívny proces bol nesmierne obohacujúci. Bola to výnimočná príležitosť stretnúť sa a zdieľať inšpirácie s umelcami z rôznych kultúrnych prostredí,“ doplnil Seletti.
Limitovaná edícia IQOS ILUMA i × SELETTI predstavuje výnimočné spojenie pokročilej bezdymovej technológie a ikonického talianskeho dizajnu. Vizuálne aj hapticky zariadenie odkazuje na luxus a kreativitu.
Celé zariadenie je ladené do zamatovo čiernej farby, ktorú výrazne dopĺňajú zlaté detaily a charakteristický cik-cak motív typický pre značku SELETTI. Kovové textúry, saténovo jemné povrchy a zlatý prsteň okolo držiaka dodávajú zariadeniu výnimočný charakter a robia z neho viac než len technologický nástroj. Stáva sa estetickým a štýlovým doplnkom.
Sensorium Worlds však priniesol aj dôležité spoločenské posolstvo. IQOS dlhodobo komunikuje svoj záväzok nahrádzať klasické cigarety vedecky podloženými bezdymovými alternatívami. Tie môžu byť menej škodlivé pre tých dospelých fajčiarov, ktorí sa rozhodli neprestať, no chcú zodpovednejšie možnosti.
Zatiaľ čo cigarety produkujú pri horení viac než 6 000 chemických látok, z ktorých približne 100 je klasifikovaných ako škodlivé alebo potenciálne škodlivé, bezdymové technológie vylučujú samotné horenie. Produkty ako IQOS zahrievajú tabak na nižšiu teplotu, čím vzniká aerosól bez dymu.
Medzi ďalšie alternatívy patria elektronické cigarety či nikotínové vrecúška ZYN. Ak sú tieto riešenia vedecky a regulačne podložené, môžu pomôcť znížiť zdravotné riziká spojené s fajčením. Ako uvádza aj britský National Institute for Health and Care Excellence, primárnym problémom nie je samotný nikotín, ale toxíny a karcinogény v dyme. Podujatie Sensorium Worlds tak predstavilo nielen spojenie umenia a inovácií, ale aj smerovanie k zodpovednejšiemu životnému štýlu.
