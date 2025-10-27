Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. októbra 2025

Opitý vodič so zákazom šoférovania spôsobil hrozivú dopravnú nehodu, auto vletelo do brány rodinného domu – VIDEO, FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Galanta Opitý vodič ŠKODA Octavia trnavská polícia

Hrozivo vyzerajúcu dopravnú nehodu spôsobil vo Vozokanoch v okrese Galanta opitý vodič, ktorý mal navyše platný zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. 38 ročný vodič auta Škoda ...



566514519_1502807207535167_8007526138270948507_n e1761574381743 676x423 27.10.2025 (SITA.sk) - Hrozivo vyzerajúcu dopravnú nehodu spôsobil vo Vozokanoch v okrese Galanta opitý vodič, ktorý mal navyše platný zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. 38 ročný vodič auta Škoda Octavia v piatok popoludní pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zozadu narazil do pred ním idúceho vozidla Renault.


V ňom sa viezla mladá žena a maloleté dieťa, ktoré sa, našťastie, nezranili. Vozidlo Škoda po kolízii odhodilo mimo cestu do stromu a potom aj do plotu rodinného domu.

„Policajti po príchode na miesto podrobili oboch vodičov dychovým skúškam. Mladá žena mala dychovú skúšku negatívnu. Na rozdiel od nej muž z druhého vozidla nafúkal 2,10 promile. Polícia následne zistila, že vodič má navyše uložený platný zákaz šoférovania až do mája 2029,“ informovala o nehode hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Vodiča previezla privolaná RZP do nemocnice a po ošetrení si ho prevzali policajti z galantského dopravného inšpektorátu. Poverený policajt muža v rámci tzv. superrýchleho konania obvinil z prečinov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody až na 2 roky.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Opitý vodič so zákazom šoférovania spôsobil hrozivú dopravnú nehodu, auto vletelo do brány rodinného domu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Galanta Opitý vodič ŠKODA Octavia trnavská polícia
