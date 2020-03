Zverejnená „prvá pomoc“ ekonomike je podľa Hegera len začiatkom, vláda by mala prísť s ďalšími opatreniami

Potreba prijímania ďalších opatrení

Opatrenia nepovažujú za prvú pomoc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.3.2020 - V nedeľu vládou zverejnený balíček opatrení pre minimalizáciu dopadov pandémie koronavírusu na hospodárstvo je podľa ministra financií Eduarda Hegera len začiatkom. Po tom, čo týmto zoznamom vyslali signál zamestnávateľom, aby neprepúšťali svojich zamestnancov, majú predstavovať ďalšie opatrenia cielené na jednotlivé sektory hospodárstva, ale aj ľudí.Ako uviedol Heger v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút dvanásť, má ísť okrem iného o znižovanie administratívy, či odklady termínov niektorých povinností, ale aj diskutovanú možnosť odkladu splátok úverov pre ľudí aj podnikateľov.Podobne to vnímajú aj zástupcovia zamestnávateľov a odborári. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka tvrdí, že zamestnávatelia, ktorí sa v predstavených opatreniach našli, nemusia v nasledujúcich dňoch rozdávať výpovede, čo podľa neho hrozilo "masívnym spôsobom".Je však potrebné pokračovať v prijímaní ďalších opatrení, ktoré ani nemusia mať dopad na rozpočet, ale znamenajú napríklad zníženie administratívnej náročnosti. V predstavených opatreniach mu zároveň zatiaľ chýbajú riešenia pre veľké firmy, ktoré tiež musia byť zatvorené, ale sú limitované nastavenými podmienkami využívania štátnej pomoci.Rozhodujúce pre ďalší vývoj zamestnanosti však podľa neho bude aj to, ako sa ekonomika spamätá, keď pandemická kríza pominie."Očakávame aj ďalšie opatrenia, lebo toto skutočne považujeme za prvú pomoc," reagoval na predstavený program pomoci prezident Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) Marián Magdoško. Podľa neho by mali byť tieto opatrenia prioritne zamerané na udržanie zamestnanosti, ale zároveň neboli ohrozované práva zamestnancov."Môžeme diskutovať o zákonníku práce, ale absolútne odmietame, aby v súvislosti s koronavíriusom boli brané práva zamestnancom," tvrdí Magdoško.Doposiaľ predstavené riešenia si chcú ešte odborári prerokovať a prepočítať na svojom pondelkovom predstavenstve a následne by podľa Magdoška prijali, keby sa opäť rozbehlo fungovanie tripartity, prípadne aj špeciálneho krízového štábu pre ekonomickú oblasť.Minister financií Eduard Heger tvrdí, že vláda si potrebu strážiť zamestnanecké benefity aj v tejto situácii uvedomuje."Nechceme dopustiť, aby bol koronavírus zneužívaný na opatrenia, ktoré s tým nesúvisia," uviedol. Zároveň hovorí, že rokovania tripartity by sa mohli obnoviť už budúci týždeň.