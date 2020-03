Premiér Boris Johnson napísal občanom list a vyzval ich, aby zostali doma a dodržiavali pravidlá

Johnson občanom adresoval list

Pozitívne testy mali aj iní ministri

29.3.2020 - Britský premiér Boris Johnson napísal list občanom Spojeného kráľovstva, v ktorom ich vyzýva, aby počas pandémie nového koronavírusu zostali doma a dodržiavali pravidlá.Predseda britskej vlády, ktorý je v samoizolácii po tom, čo mal pozitívny test, varoval Britov, že situácia "bude horšia, než sa zlepší", a preto by mali ľudia zostať doma, aby spomalili šírenie vírusu."Čím viac budeme dodržiavať pravidlá, tým menej životov stratíme a tým skorej sa život vráti do normálu," napísal Johnson v liste, ktorý počas týždňa spolu s informačným letákom dostane každá z 30 miliónov britských domácností.Johnson čelí kritike za to, že svojimi správami o kríze šíri zmätok a že nedodržal vládne opatrenia o dištancovaní sa počas pandémie.Okrem neho mali pozitívne testy na koronavírus napríklad aj minister zdravotníctva Matt Hancock, minister pre Škótsko Alister Jack a hlavný predstaviteľ zdravotníctva pre Anglicko Chris Whitty.Vo Veľkej Británii potvrdili 17 089 nákazy novým koronavírusom. Ako vyplýva z dát Johns Hopkins University, ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje, viedlo k úmrtiu 1 019 osôb. Uzdravilo sa 135 pacientov.