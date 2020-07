Zverejnili fotografie zo svadby princezny Beatrice, na snímke je aj kráľovná Alžbeta (foto)

Na fotografiách nie sú rodičia princeznej

Kvety položila na hrob neznámeho vojaka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2020 - Buckinghamský palác zverejnil svadobné fotografie princeznej Beatrice a jej manžela Edoarda Mapelliho Mozziho. Vnučka britskej kráľovnej Alžbety II. a realitný magnát sa zosobášili v piatok počas súkromného obradu v Kráľovskej kaplnke všetkých svätých na hrade vo Windsore.Na jednej z dvoch oficiálnych snímok, ktoré zhotovil Benjamin Wheeler, vidno novomanželov, ako vychádzajú z kaplnky cez oblúk vytvorený z kvetov. Na ďalšej stoja pred kaplnkou spolu s kráľovnou a jej manželom, vojvodom z Edinburghu.Predpokladá sa, že je to po prvý raz od prijatia prísnych opatrení proti koronavírusu, čo sa kráľovná a princ Filip zúčastnili na rodinnom podujatí.Ani na jednej z fotografií nie sú rodičia Beatrice, vojvoda a vojvodkyňa z Yorku. Palác však potvrdil, že princ Andrew odviedol svoju dcéru k oltáru. Princ Andrew sa naďalej drží v úzadí pre kauzu okolo jeho zosnulého kamaráta Jeffreyho Epsteina v súvislosti so sexuánym zneužívaním.Tridsaťjedenročná princezná Beatrice mala na svadbe oblečené upravené šaty od Normana Hartnella po svojej starej mame. Kráľovná Alžbeta II. jej tiež požičala diadém kráľovnej Márie, ktorý mala ona sama na svojej svadbe v roku 1947.Princezná mala kyticu z ružových a bielych kvetov, okrem iného ruží, jazmínu, hrachoru či myrty. Po sobáši ju v rámci tradície kráľovských neviest kanonik Westmisterského opátstva Anthony Ball položil na hrob neznámeho vojaka.Beatrice a 35-ročný Mapelli Mozzi sa plánovali zosobášiť v máji, no plány im narušila pandémia nového koronavírusu. Rozhodli sa preto mať súkromný obrad, na ktorom sa zúčastnili ich blízki rodinní príslušníci. Museli pritom dodržať obmedzenia vyplývajúce z pandémie.Princezná Beatrice je deviata v poradí na britský kráľovský trón. Eduardo Mapelli Mozzi, s ktorým sa zasnúbila vlani v septembri, je synom Nikki Williams-Ellis a olympijského lyžiara, grófa Alessandra Mapelliho Mozziho.Z predošlého vzťahu má syna Wolfieho, ktorý bol na svadbe za družbu. Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.