Zverejnili nominácie na MTV Video Music Awards, najviac ocenení môže získať rapperka Cardi B

Prehľad nominácií na MTV Video Music Awards 2018:

Video roka:

Ariana Grande - No Tears Left to Cry

Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (Remix)

Camila Cabello ft. Young Thug - Havana

The Carters - APES**T

Childish Gambino - This Is America

Drake - God’s Plan



Umelec alebo umelkyňa roka:

Ariana Grande

Bruno Mars

Camila Cabello

Cardi B

Drake

Post Malone



Pieseň roka:

Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (Remix)

Camila Cabello ft. Young Thug - Havana

Drake - God’s Plan

Dua Lipa - New Rules

Ed Sheeran - Perfect

Post Malone ft. 21 Savage - rockstar



Najlepší nový umelec alebo umelkyňa:

Bazzi

Cardi B

Chloe x Halle

Hayley Kiyoko

Lil Pump

Lil Uzi Vert



Najlepšia spolupráca:

Bebe Rexha ft. Florida Georgia Line - Meant to Be

Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (Remix)

The Carters - APES**T

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B - Dinero

Logic ft. Alessia Cara & Khalid - 1-800-273-8255

N.E.R.D & Rihanna - Lemon



Najlepšie popové video:

Ariana Grande - No Tears Left to Cry

Camila Cabello ft. Young Thug - Havana

Demi Lovato - Sorry Not Sorry

Ed Sheeran - Perfect

P!nk - What About Us

Shawn Mendes - In My Blood



Najlepšie hip-hopové video:

Cardi B ft. 21 Savage - Bartier Cardi

The Carters - APES**T

Drake - God’s Plan

J. Cole - ATM

Migos ft. Drake - Walk It Talk It

Nicki Minaj - Chun-Li



Najlepšie latino video:

Daddy Yankee - Dura

J Balvin, Willy William - Mi Gente

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B - Dinero

Luis Fonsi, Demi Lovato - Échame La Culpa

Maluma - Felices los 4

Shakira ft. Maluma - Chantaje



Najlepšie tanečné video:

Avicii ft. Rita Ora - Lonely Together

Calvin Harris & Dua Lipa - One Kiss

The Chainsmokers - Everybody Hates Me

David Guetta & Sia - Flames

Marshmello ft. Khalid - Silence

Zedd & Liam Payne - Get Low (Street Video)



Najlepšie rockové video:

Fall Out Boy - Champion

Foo Fighters - The Sky Is A Neighborhood

Imagine Dragons - Whatever It Takes

Linkin Park - One More Light

Panic! At The Disco - Say Amen (Saturday Night)

Thirty Seconds to Mars - Walk On Water



Video s posolstvom:

Childish Gambino - This Is America

Dej Loaf a Leon Bridges - Liberated

Drake - God’s Plan

Janelle Monáe - PYNK

Jessie Reyez - Gatekeeper

Logic ft. Alessia Cara & Khalid - 1-800-273-8255



Najlepšia réžia:

The Carters - APES**T (réžia: Ricky Saix)

Childish Gambino - This Is America (réžia: Hiro Murai)

Drake - God’s Plan (réžia: Karena Evans)

Ed Sheeran - Perfect (réžia: Jason Koenig)

Justin Timberlake ft. Chris Stapleton - Say Something (réžia: Arturo Perez Jr.)

Shawn Mendes - In My Blood (réžia: Jay Martin)



Najlepšia choreografia:

Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (Remix); (choreografia: Phil Tayag a Bruno Mars)

Camila Cabello ft. Young Thug - Havana (choreografia: Calvit Hodge a Sara Bivens)

The Carters - APES**T (choreografia: Sidi Larbi Cherkaoui a Jaquel Knight)

Childish Gambino - This Is America (choreografia: Sherrie Silver)

Dua Lipa - IDGAF (choreografia: Marion Motin)

Justin Timberlake - Filthy (choreografia: Marty Kudelka, AJ Harpold, Tracy Phillips a Ivan Koumaev)



Najlepšia výprava:

The Carters - APES**T (výprava: Jan Houlevigue)

Childish Gambino - This Is America (výprava: Jason Kisvarday)

J. Cole - ATM (výprava: Miles Mullin)

Janelle Monáe - Make Me Feel (výprava: Pepper Nguyen)

SZA - The Weekend (výprava: SZA a Solange)

Taylor Swift - Look What You Made Me Do (výprava: Brett Hess)



Najlepší strih:

Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (Remix); (strih: Jacquelyn London)

The Carters - APES**T (strih: Taylor Ward a Sam Ostrove)

Childish Gambino - This Is America (strih: Ernie Gilbert)

Janelle Monáe - Make Me Feel (strih: Deji Laray)

N.E.R.D & Rihanna - Lemon (strih: Taylor Ward)

Taylor Swift - Look What You Made Me Do (strih: Chancler Haynes)



Najlepšie vizuálne efekty:

Ariana Grande - No Tears Left to Cry (efekty: Vidal a Loris Paillier)

Avicii ft. Rita Ora - Lonely Together (efekty: KPP)

Eminem ft. Beyoncé - Walk On Water (efekty: Rich Lee pre Drive Studios)

Kendrick Lamar & SZA - All The Stars (efekty: Loris Paillier pre BUF Paris)

Maroon 5 - Wait (efekty: TIMBER)

Taylor Swift - Look What You Made Me Do (efekty: Ingenuity Studios)



Najlepšia kamera:

Alessia Cara - Growing Pains (kamera: Pau Castejón)

Ariana Grande - No Tears Left to Cry (kamera: Scott Cunningham)

The Carters - APES**T (kamera: Benoit Debie)

Childish Gambino - This Is America (kamera: Larkin Seiple)

Eminem ft. Ed Sheeran - River (kamera: Frank Mobilio a Patrick Meller)

Shawn Mendes - In My Blood (kamera: Jonathan Sela)



Interpret alebo interpretka roka z relácie MTV Push:

Júl 2018 - Chloe x Halle

Jún 2018 - Sigrid

Máj 2018 - Lil Xan

Apríl 2018 - Hayley Kiyoko

Marec 2018 - Jessie Reyez

Február 2018 - Tee Grizzley

Január 2018 - Bishop Briggs

December 2017 - Grace VanderWaal

November 2017 - Why Don't We

Október 2017 - PrettyMuch

September 2017 - SZA

August 2017 - Kacy Hill

Júl 2017 - Khalid

Jún 2017 - Kyle

Máj 2017 - Noah Cyrus





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) - Zoznamu kandidátov na MTV Video Music Awards vládne rapperka Cardi B s desiatimi nomináciami. Osem z nich si však 25-ročná rodáčka z New Yorku vyslúžila za videá, v ktorých účinkuje ako spolupracujúca umelkyňa.Jednu má za vizuál svojho singla Bartier Cardi, ktorý spolu s ňou nahral 21 Savage, a jednu si vyslúžila v kategórii Najlepší nový umelec alebo umelkyňa. Ďalšie jej vyniesli spolupráce s Brunom Marsom (Finesse -Remix) a Jennifer Lopez a DJ Khaledom (Dinero).S ôsmimi nomináciami, všetkými za video k singlu APES**T, za ňou nasledujú Beyoncé a Jay-Z, pod spoločným názvom The Carters. Cardi B s Brunom Marsom a manželia Carterovci sa pritom uchádzajú aj o cenu v kategórii Video roka, kde proti nim stoja Ariana Grande (No Tears Left to Cry), Camila Cabello (Havana), Childish Gambino (This Is America) a Drake (God’s Plan). Camila Cabello, Bruno Mars s Cardi B a Drake majú nominácie aj v kategórii Pieseň roka, kde ich dopĺňajú Ed Sheeran (Perfect), Post Malone (rockstar) a Dua Lipa (New Rules).Víťazov a víťazky vyhlásia 20. augusta v newyorskej Radio City Music Hall.