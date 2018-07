SLOVENČINA: Nemáme čas naňho či naň?

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Bratislava 17. júla (TASR) - Niektoré spojenia predložiek a zámen nám robia problémy nielen v ústnom, ale i v písomnom prejave. Dnes sa bližšie pozrieme na krátky tvar spojenia predložky a osobného zámena on alebo ono v tvare akuzatívu.Neraz váhame, či povieme o človeku, že sa nemôžeme spoľahnúť naň či naňho. Alebo že sa nemôžeme oprieť oň či oňho. V neskrátenom tvare hovoríme v oboch prípadoch – na neho, o neho, do neho, po neho, za neho, pre neho... Aký je v tom teda rozdiel, keď používame skrátený tvar?Ak daný skrátený tvar zastupuje substantívum (podstatné meno) mužského životného rodu, používame tvar naňho, oňho, doňho,... Farmári odmietli Pellegriniho tvrdenie, že naňho nemali čas. Pobila sa oňho! Kto do nás kameňom, my doňho dvoma! Nemôžeme použiť napríklad tvar: Polícia zadržala Patrika Pachingera, počkala si naň na súde. Bojím sa oň (o muža).Ak, naopak, hovoríme o neživotnom predmete mužského rodu, používame tvar naň, oň, doň,... Mesto získalo chátrajúci areál, župa sa oň roky nestarala. Ako grant funguje a kto má naň nárok. Čo je KaiOS a prečo doň Google investoval 22 miliónov dolárov? Chybne použité tvary vyzerajú napríklad takto: Najmenšie kúpalisko na Slovensku: Chodia naňho ľudia z celého sveta. Film Mečiar sme pustili jedenástim študentom do dvadsať rokov: Ako naňho reagovali a čo vedia o Mečiarovi?Rovnaký kratší tvar používame aj v tom prípade, ak ide o osobné zámeno stredného rodu – ono. Napríklad keď hovoríme, že sa staráme oň (o dieťa), sme zodpovední zaň (za zviera).Na jasnejšie rozlíšenie nám pomôže, keď si to porovnáme a ukážeme na rovnakých väzbách. Starať sa oň (o vec) – starať sa oňho (o muža). Ísť poň (po bicykel) – ísť poňho (po syna). Tešiť sa naň (na program) – tešiť sa naňho (na brata). Skryť sa zaň (za krík) – skryť sa zaňho (za človeka).