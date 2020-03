Zverejnili nový termín letných olympijských hier v Tokiu, jarný sa bil s inými súťažami

aktualizované 30. marca, 15:13





30.3.2020 (Webnoviny.sk) -Neuplynul ani jeden týždeň od oficiálneho odkladu OH a PH 2020 na rok 2021 a potvrdený už je nový termín konania hier. Japonskí organizátori v pondelok potvrdili, že otvárací ceremoniál sa uskutoční 23. júla 2021 a podujatie potrvá do 8. augusta 2021."Termín je kľúčová zložka pri príprave hier. To, že v tomto smere padla definitíva, nám uľahčí situáciu a motivuje nás do ďalšej práce," uviedli v pondelok popoludní organizátori. Paralympijské hry sa v Tokiu budú konať do 24. augusta do 5. septembra 2021.Prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha potešila skorá dohoda o novom termíne. "V prvom rade sa chcem poďakovať predstaviteľom športových federácií za podporu v tomto neľahkom období. S nimi a aj s ďalšími partnermi sme v ostatných dňoch veľa rokovali, aby sme dospeli k presnému termínu. Verím, že všetci spolu zvládneme túto náročnú výzvu. Olympijské hry v Tokiu môžu byť pred ľudstvo svetlom na konci tohto tunela," poznamenal Bach.Andrew Parsons ako prezident Medzinárodného paralympijského výboru povedal: "Je to fantastická správa, že sme tak rýchlo našli nové dátumy. Všetci, teda organizátori, športovci aj investori, tak majú v rukách istotu. Teraz je prioritou, aby sme sa všetci sústredili na to, nech sme v bezpečí s priateľmi a rodinami počas tohto náročného obdobia."V pondelok predpoludním pritom šéf organizačného výboru OH a PH 2020 Joširo Mori informoval, že počas aktuálneho týždňa očakáva telefonát s prezidentom MOV Thomasom Bachom, aby spolu prebrali možný nový termín týchto podujatí. Tento telefonát sa počas pondelka aj uskutočnil.MOV minulý týždeň po debatách s Japoncami OH preložil z leta 2020 na rok 2021, dôvodom je pandémia koronavírusu. Mori tiež už skôr potvrdil, že OH sa neuskutočnia neskôr ako v lete 2021, pričom mnohé dohady hovorili opäť o termíne na prelome júla a augusta. Tohtoročné OH sa mali konať od 24. júla do 9. augusta 2020.Prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel je rád, že už je termín známy."Prinesie to pokoj. Istota termínu nám veľmi uľahčí prípravy, ktoré musíme, pochopiteľne, prispôsobiť novej situácii. Prekvapilo ma len to, že rozhodnutie bolo prijaté tak rýchlo. Veď ešte minulý týždeň MOV deklaroval, že nový termín by mal byť známy v časovom horizonte troch až štyroch týždňov. Keď došlo k takémuto urýchleniu celého procesu, zrejme boli zo sveta veľké tlaky na stanovenie termínu najmä zo strany medzinárodných športových federácií a televíznych spoločností, ktoré zakúpili vysielacie práva. Všetci potrebovali istotu, aby sa podľa nového termínu mohli zariadiť,“ povedal prezident SOŠV Anton Siekel podľa webu olympic.sk. O otvorení OH v roku 2021 v termíne 23. júla sa hovorilo čoraz hlasnejšie už niekoľko dní. V hre bol aj jarný termín, no ten nevyhovoval v súvislosti s vrcholiacimi ligovými súťažami v rôznych športoch, prevažne s európskym futbalom a hokejom či basketbalom v Severnej Amerike."Aby sme sa mohli zaoberať prípravou hier, potrebovali sme termín. Ten je teraz známy a môžeme mu prispôsobiť všetky ďalšie rokovania. Čaká nás veľa práce, ale sme pripravení sa so všetkým popasovať," informovala guvernérka Tokia Juriko Koike.K odkladu OH prišlo prvýkrát v histórii. V minulosti však museli zrušiť konanie hier počas svetových vojen. Japonci bezprostredne po preložení OH a PH informovali, že tento krok spôsobí multimiliardové finančné škody.