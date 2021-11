Zverev ovládol Turnaj majstrov a má za sebou najlepšiu sezónu kariéry, chce získať grandslamový titul

Ani raz nečelil brejkbalu

Najúspešnejšia sezóna v kariére

Výnimočný rok

Zverev túži po grandslamovom titule

22.11.2021 (Webnoviny.sk) - Alexander Zverev sa stal iba štvrtým tenistom v histórii, ktorý v semifinále a finále zdolal rebríčkovo dvoch najvyššie nasadených hráčov v získal titul na Turnaji majstrov.Zvereva po semifinálovom triumfe nad svetovou jednotkou Novakom Djokovičom nezastavil vo finále ani obhajca titulu Daniil Medvedev a 24-ročný Nemec v nedeľu večer v turínskej Pala Alpitour zdvihol nad hlavu víťaznú trofej pre majstra sveta.V 75 minút trvajúcom finále Zverev nasúkal 23 víťazných úderov (bilancia 23-14), trafil osem es a ani raz nečelil brejkbalu. Víťaz urobil iba 13 nevynútených chýb a využil dva zo štyroch možností na brejk."Som šťastný. Lepší záver sezóny som si nemohol želať. Vyhral som nad súperom, s ktorým som predtým päťkrát za sebou prehral. Preto si myslím, že som odohral jeden zo svojich najlepších zápasov. Môžem s dobrým pocitom odísť na dovolenku," povedal Alexander Zverev po víťaznom finále.Ambiciózny Nemec s ruskými predkami vyhral šampionát ATP Finals po druhý raz v kariére a po troch rokoch. Sezóna 2021 bola pre neho najúspešnejšia v kariére. Dosiahol v nej 59 víťazných zápasov, najviac spomedzi všetkých hráčov na okruhu ATP.Zápasovú bilanciu 59-15 premietol do šiestich turnajových triumfov vrátane olympijských hier v Tokiu, dvoch podujatí ATP Masters 1000 (Madrid, Cincinnati) a koncoročného titulu na elitnom výberovom turnaji v Turíne. Šesť víťazných turnajov je rovnako rekordné číslo na mužskom okruhu v roku 2021, Srb Djokovič, Nór Casper Ruud aj Talian Jannik Sinner získali o jednu víťaznú trofej menej.Víťaz celkovo 19 turnajov na okruhu ATP v kariére triumfoval aj v Acapulcu a vo Viedni a celkovo od Wimbledonu vyhral 32 z 36 zápasov, na ktoré nastúpil. Z týchto štyroch prehier Zvereva raz zdolal Djokovič a dvakrát Medvedev."Som spokojný s tým, ako sa vyvíjala táto sezóna a najmä s jej záverom. Bol to pre mňa výnimočný rok zakončený ziskom krásnej trofeje," nadchol sa Zverev.V koncoročnom rebríčku ATP zostal na tretej priečke s mankom 800 bodov na druhého Medvedeva a takmer 4000 bodov na neohrozeného lídra Djokoviča. Vzhľadom na to, že skvelý Srb bude musieť obhajovať až tri grandslamové víťazstvá (a jeho štart na Australian Open vzhľadom na tajomstvo o zaočkovaní je na vážkach), útok na post svetovej jednotky by v budúcom roku nemusel byť pre Zvereva nereálny.On však túži najprv po inej méte. V zbierke úspechov mu stále chýba grandslamový titul. Jeho maximom na tejto úrovni je finále US Open z roku 2020. "Tento rok som bol úspešný na každej úrovni tenisu, len ten jeden titul mi stále chýba. Verím, že budúci rok to už príde," dodal Zverev syn ruských rodičov, ktorí reprezentovali bývalý Sovietsky zväz.