Zverev sa stal druhýkrát víťazom dvojhry po triumfe nad Medvedevom

Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal druhýkrát v kariére víťazom dvojhry na turnaji majstrov. Vo finále zvíťazil v Turíne ako nasadená trojka nad obhajcom titulu Rusom Daniilom Medvedevom 6:4 a 6:4. Olympijský šampión zastavil sériu piatich prehier s turnajovou dvojkou a nadviazal na celkový triumf na Masters z londýnskej 02 arény z roku 2018.





Dvojhra - finále:

Na výkone Zvereva vôbec nebolo vidieť, že má v nohách náročný sobotňajší trojsetový súboj so svetovou jednotkou Srbom Novakom Djokovičom. Nemec hral maximálne koncentrovane, mal navrch v dlhších výmenách, vychádzali mu aj returny. Za stavu 1:1 po prvý raz v zápase zobral Medvedevovi podanie a výhodu brejku pretavil v zisk prvého setu. Údery Zvereva mali optimálnu razanciu i dĺžku, Nemec robil na rozdiel do svojho súpera minimum nevynútených chýb.Medvedev mal nízku percentuálnu úspešnosť prvého podania, po druhom servise ho Zverev dokázal zatlačiť do defenzívy. Hneď na začiatku druhého dejstva Nemec Rusovi opäť vzal podanie, po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0 a šancu na zisk šiesteho tohtoročného titulu na okruhu ATP už z rúk nepustil. Za stavu 5:4 premenil vďaka esu hneď prvý mečbal. Vďaka nedeľňajšiemu triumfu zinkasuje prémiu 1,095 milióna dolárov, do rebríčka ATP Entry mu pribudne 1300 bodov."Krajšiu bodku za sezónou som si ani nemohol želať. Vedel som, že ak chcem proti Daniilovi uspieť, budem musieť predviesť svoj najlepší tenis, čo sa mi aj podarilo. Odohral som jeden z najlepších zápasov v kariére. Chcem si tento úspech vychutnať spoločne s mojim bratom Mischom v kruhu rodiny. Určite to poriadne oslávime. Už sa neviem dočkať začiatku novej sezóny. Táto bola skvelá, veď v Tokiu som získal olympijské zlato a v Turíne vyhral turnaj majstrov. Daniilovi gratulujem k fantastickej sezóne, zdolal si ma päťkrát za sebou a vyhral US Open," uviedol Zverev, ktorý odplatil Medvedevovi prehru zo základnej skupiny a ukončil jeho deväťzápasovú víťaznú šnúru na Masters.Pre Rusa bola napriek finálovému neúspechu táto sezóna najúspešnejšia v kariére. V septembri získal na US Open prvý grandslamový titul v kariére po finálovom triumfe nad Djokovičom. Srbovi tak prekazil možnosť vyrovnať zápis Austrálčana Roda Lavera, ktorý ako doposiaľ posledný vyhral v jednom roku všetky podujatia veľkej štvorky. "Blahoželám Saschovi k zisku titulu. Nie je nič ťažšie ako nastúpiť vo finále proti hráčovi, ktorého zdoláte v základnej skupine. Hral výborne a vyhral zaslúžene. Napriek prehre môžem byť s touto sezónou veľmi spokojný. Ďakujem mojej rodine a trénerom. Dúfam, že o rok sa do Turína vrátim."



Alexander Zverev (Nem.-3) - Daniil Medvedev (Rus.-2) 6:4, 6:4